Oficial: Javi Montero no continuará en el Málaga CF

El Málaga CF ha hecho oficial este sábado la marcha de Javi Montero. El central sevillano no continuará en la disciplina blanquiazul la próxima temporada después de que el club decidiera no ejecutar la opción de renovación que figuraba en su contrato. De este modo, el defensa pone fin a una etapa de una campaña en Martiricos, en la que formó parte del equipo que logró el ascenso a Primera División, y se convierte en la tercera salida confirmada del verano tras las de Jokin Gabilondo y Víctor García.

La decisión responde a la planificación deportiva diseñada por Loren Juarros para el regreso a la máxima categoría. Tal y como adelantó Radio MARCA Málaga, la dirección deportiva considera prioritario reforzar la zaga defensiva con un central de mayor experiencia en Primera División. Montero firmó el pasado verano por una temporada con otra opcional supeditada a un número determinado de partidos, una cláusula que finalmente no llegó a cumplir, dejando la continuidad en manos del club.

Aunque su inicio de curso estuvo marcado por una participación irregular, el sevillano terminó ganándose un puesto en el once y fue una pieza importante en el tramo final del campeonato. Se despide de la entidad a los 27 años tras disputar 30 partidos oficiales, anotar un gol y formar parte del once que certificó el regreso del Málaga CF a Primera División en Almería.

Comunicado del Málaga CF

El central sevillano llegó al Málaga Club de Fútbol en agosto de 2025, procedente del Real Racing Club de Santander, para reforzar la parcela izquierda central de la zaga.

Javi Montero, en su año como malaguista, ha disputado un total de 30 partidos entre todas las competiciones. 25 (23 como titular, un gol) en LALIGA HYPERMOTION, uno en la Copa del Rey y cuatro más en el playoff de ascenso a LALIGA EA SPORTS.

Su participación en defensa en el terreno de juego y su aporte en el vestuario han sido muy valiosas para el equipo, de cara a la consecución del reciente e histórico ascenso a Primera División en la temporada 25/26.

El Málaga CF desea mucha suerte a Javi Montero en su futuro deportivo y personal, agradeciendo su trabajo y profesionalidad durante su estancia en la Entidad. ¡Gracias por todo, Javi!