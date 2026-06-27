¿Qué pasará con la actual Rosaleda cuando el Málaga CF se mude a la Universidad?

La expectación malaguista, mientras se sigue saboreando el dulce ascenso, está centrada en la ubicación de la nueva Rosaleda que se espera para 2032. Tras la presentación en el Ayuntamiento del estudio realizado sobre el mejor emplazamiento este viernes, los seguidores blanquiazules saben que la ampliación de la Universidad es la zona escogida como la futura casa del Málaga CF, entre otras muchas funciones. Pero hay otra pregunta muy importante: ¿qué pasará con el actual estadio de La Rosaleda cuando se produzca la mudanza?

Estadio La Rosaleda. / Jorge Zapata

Después de más de 80 años, el club blanquiazul abandonará Martiricos para instalarse por detrás de las ingenierías en el campus de Teatinos. El aforo aumentará hasta las 55.000 localidades, con posibilidad de incrementar posteriormente esa cifra. La realidad será diferente, aunque habrá que esperar se estima que seis años para conocerla. Mientras, queda mucha Rosaleda que disfrutar, continuando con el regreso a Primera División la próxima campaña.

¿Qué pasará con el actual estadio de La Rosaleda?

El actual estadio de La Rosaleda será demolido en el futuro, una vez que se disponga del nuevo estadio. El destino del suelo será para ampliación de la ciudad en ese espacio.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, adelantó que, tal y como está planteado en el PGOU actualmente, ahí irían 400 viviendas y 120 VPO, además de 13.000 metros cuadrados comerciales y la posibilidad de ampliar el Centro Principia, que está muy limitado actualmente. Eso reportaría unos 40 millones de euros de ingresos que se destinarían a financiar los más de 400 millones que costaría la construcción del nuevo estadio.

Un espectacular mosaico recibió al Málaga CF en La Rosaleda contra el Castellón. / Málaga CF

No obstante, este diseño de viviendas podría ampliarse con una mayor edificabilidad, ya que está pensada sin el aprovechamiento completo de la parcela y sobre el supuesto de que conviviría con el actual estadio.

Traslado completo

Eso sí, la idea es clara. El desplazamiento será total y absoluto, no por partes, según vayan avanzando las obras, como hizo el FC Barcelona: "Buscar alternancias lo veo complicado, pero yo creo que es una cuestión más bien técnica de los arquitectos e ingenieros que han estado explicándonos el proceso. A mí se me antoja complicado. Bueno, la fecha prevista es 2032, pues lo ideal sería salir de La Rosaleda y estar jugando allí. No ir alternando, por ejemplo, en 2031 y después 2032. Es casi preferible esperar un año más, porque además eso retrasaría las obras considerablemente", explicó José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, en el Ayuntamiento.

Mientras tanto, el foco del malaguismo seguirá dividido entre el presente deportivo, con el regreso a la máxima categoría del fútbol español, y un futuro que, aunque cada vez está más definido sobre el papel, todavía tardará varios años en convertirse en realidad.