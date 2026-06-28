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José María Muñoz da pistas sobre la planificación deportiva para Primera División: ¿cuántos fichajes hará el Málaga CF 2026/2027?

El administrador judicial del conjunto blanquiazul estima entre cuatro y seis incorporaciones para la próxima temporada, en una reestructuración parcial que afrontan con tranquilidad

El Málaga CF trabaja a tope en el mercado de fichajes.

El Málaga CF trabaja a tope en el mercado de fichajes. / Alex Zea

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Nuria Mena

Nuria Mena

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, fue uno de los representantes del club en el Ayuntamiento junto al director general, Kike Pérez el pasado viernes. Durante su comparecencia ante los medios, además de abordar el futuro traslado de La Rosaleda, previsto para 2032 una vez concluyan por completo las obras -tema que ocupaba en la jornada-, también repasó la planificación deportiva de cara al mercado veraniego de fichajes.

José María Muñoz compareció en el Ayuntamiento para explicar la postura del Málaga CF.

José María Muñoz compareció en el Ayuntamiento para explicar la postura del Málaga CF. / Álex Zea

Entre cuatro y seis fichajes

Sobre las incorporaciones, Muñoz estimó que el conjunto boquerón realizará entre cuatro y seis fichajes antes del inicio de la temporada en Primera División, aunque dejó claro que la cifra definitiva dependerá de las salidas que se produzcan en las próximas semanas.

De momento, el club ya ha confirmado las marchas de Jokin Gabilondo, Víctor García y Javi Montero. Los dos primeros con contrato hasta el 30 de junio y miembros del bloque que logró el ascenso desde Primera RFEF. El tercero llegó este pasado verano desde el Racing de Santader y tenía una opción de ampliación, que no se va a cumplir. No obstante, se producirán más salidas y movimientos, ya que la entidad también estudia la posibilidad de buscar más minutos para algunos futbolistas mediante cesiones o traspasos a equipos de Segunda División o Primera Federación.

"Tampoco hay una obsesión de correr. El bloque está, el entrenador confía en este bloque, que es lo más importante, tanto la dirección deportiva como el entrenador", explicó Muñoz, insistiendo en que el club afrontará el mercado con tranquilidad y sin precipitarse. "Lo presumible es que, aparte de las salidas que ya se han producido, haya entre cuatro y seis fichajes. Puede ser un poquito más o un poquito menos", añadió.

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Limite salarial

En cuanto al límite salarial, el administrador judicial señaló que el Málaga CF todavía está a la espera de conocer la cifra definitiva. "Estamos trabajando en darle todos los datos que nos ha pedido LaLiga y nos los actualizarán, espero que la semana que viene", adelantó, sin querer avanzar una estimación concreta.

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