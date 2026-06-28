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Oficial: Darko Brasanac abandona el Málaga CF
El mediocentro serbio cierra este martes su etapa como jugador blanquiazul después de sumar hasta 15 encuentros y anotar una diana en Eibar
El centrocampista Darko Brasanac dejará de ser jugador del Málaga CF este martes 30 de junio. Así lo ha hecho oficial el propio club blanquiazul en un comunicado. El jugador serbio pone fin a su relación contractual, que se inició en septiembre pasado. Su llegada se produjo para aportar experiencia y reforzar la medular, tras la lesión de larga duración de Luismi Sánchez.
En su paso por la Costa del Sol, Brasanac ha vestido la elástica malaguista en un total de 15 ocasiones y fue autor del recordado gol liguero en Eibar, con el que contribuyó al triunfo por 2-4. El club ha destacado su aportación al ascenso, como ejemplo de profesionalidad. "Más allá de la participación en el verde, la aportación de Darko ha sido fundamental por su veteranía y experiencia al servicio de un equipo plagado de jóvenes canteranos formados en La Academia MCF", señala en un comunicado. E incide en que en el vestuario "se le echará de menos. Darko, gracias por todo y mucha suerte en tus próximos retos profesionales".
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