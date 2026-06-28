Oficial: Josue Dorrio no seguirá en el Málaga CF, tras una temporada y un ascenso a Primera

Josué Dorrio deja de pertenecer al Málaga CF. El club blanquiazul ha anunciado este domingo la salida del atacante vasco, que pone fin a su etapa en La Rosaleda después de una temporada en la que tuvo un papel secundario en el terreno de juego, pero formó parte del grupo que consiguió el ascenso a Primera División.

El extremo llegó al Málaga a finales de agosto del pasado año, procedente del Racing Club Ferrol, para completar la plantilla de Sergio Pellicer en la campaña 2025/2026. Su fichaje respondió a la necesidad de reforzar los costados con un futbolista de experiencia, recorrido en la categoría y capacidad para aportar verticalidad en banda. Sin embargo, la competencia dentro del equipo y la evolución de la temporada limitaron su protagonismo.

16 partidos

Dorrio disputó 15 partidos de Liga con la camiseta blanquiazul y uno más en la Copa del Rey. Precisamente, en el torneo copero dejó su única aportación goleadora como malaguista, al marcar en la victoria del Málaga en Estepona por 1-3, un triunfo que permitió al conjunto de La Rosaleda superar la eliminatoria y continuar adelante en la competición.

Comunicado

Aunque su participación no fue amplia, el club ha querido destacar públicamente su profesionalidad y su aportación al vestuario. En su comunicado, el Málaga subraya que el papel de Dorrio, como el del resto de futbolistas con menor presencia durante el curso, fue importante para sostener el trabajo diario del grupo y contribuir a la consecución del ascenso: "Josue Dorrio fichó por el Málaga a finales de agosto del año pasado, procedente del Racing Club Ferrol, para formar parte de la plantilla blanquiazul en la campaña 25/26. El atacante ha jugado 15 partidos ligueros y uno más en la Copa del Rey, donde contribuyó con un gol al triunfo en Estepona (1-3) que dio el pase de ronda a los blanquiazules. La profesionalidad y aportación al grupo del jugador vasco, así como la del resto de futbolistas con menor participación, ha sido básica para la consecución del ascenso a Primera División. El Málaga CF desea a Josue Dorrio lo mejor a nivel personal y mucha suerte en su próximo reto profesional. ¡Gracias por todo, ‘Dorri’!

Josue Dorrio, en un partido con el Málaga CF. / Málaga CF

Operación salida

La salida del futbolista vasco forma parte de los primeros movimientos de configuración de la plantilla para el regreso del Málaga CF a Primera División. La dirección deportiva trabaja ya en la planificación de un curso mucho más exigente, con la necesidad de ajustar piezas, elevar el nivel competitivo del grupo y tomar decisiones sobre los jugadores que no entran en los planes de la próxima temporada.

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Dorrio se despide así del Málaga después de una campaña breve, pero vinculada a uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club. No tuvo el foco de los protagonistas principales del ascenso, pero sí formó parte de un vestuario que devolvió al equipo blanquiazul a la élite del fútbol español.