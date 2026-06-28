Planificación
Oficial: Josue Dorrio no seguirá en el Málaga CF, tras una temporada y un ascenso a Primera
El jugador vasco no formará parte de la plantilla del equipo blanquiazul en Primera División el próximo curso 2026/2027
Josué Dorrio deja de pertenecer al Málaga CF. El club blanquiazul ha anunciado este domingo la salida del atacante vasco, que pone fin a su etapa en La Rosaleda después de una temporada en la que tuvo un papel secundario en el terreno de juego, pero formó parte del grupo que consiguió el ascenso a Primera División.
El extremo llegó al Málaga a finales de agosto del pasado año, procedente del Racing Club Ferrol, para completar la plantilla de Sergio Pellicer en la campaña 2025/2026. Su fichaje respondió a la necesidad de reforzar los costados con un futbolista de experiencia, recorrido en la categoría y capacidad para aportar verticalidad en banda. Sin embargo, la competencia dentro del equipo y la evolución de la temporada limitaron su protagonismo.
16 partidos
Dorrio disputó 15 partidos de Liga con la camiseta blanquiazul y uno más en la Copa del Rey. Precisamente, en el torneo copero dejó su única aportación goleadora como malaguista, al marcar en la victoria del Málaga en Estepona por 1-3, un triunfo que permitió al conjunto de La Rosaleda superar la eliminatoria y continuar adelante en la competición.
Comunicado
Aunque su participación no fue amplia, el club ha querido destacar públicamente su profesionalidad y su aportación al vestuario. En su comunicado, el Málaga subraya que el papel de Dorrio, como el del resto de futbolistas con menor presencia durante el curso, fue importante para sostener el trabajo diario del grupo y contribuir a la consecución del ascenso: "Josue Dorrio fichó por el Málaga a finales de agosto del año pasado, procedente del Racing Club Ferrol, para formar parte de la plantilla blanquiazul en la campaña 25/26. El atacante ha jugado 15 partidos ligueros y uno más en la Copa del Rey, donde contribuyó con un gol al triunfo en Estepona (1-3) que dio el pase de ronda a los blanquiazules. La profesionalidad y aportación al grupo del jugador vasco, así como la del resto de futbolistas con menor participación, ha sido básica para la consecución del ascenso a Primera División. El Málaga CF desea a Josue Dorrio lo mejor a nivel personal y mucha suerte en su próximo reto profesional. ¡Gracias por todo, ‘Dorri’!
Operación salida
La salida del futbolista vasco forma parte de los primeros movimientos de configuración de la plantilla para el regreso del Málaga CF a Primera División. La dirección deportiva trabaja ya en la planificación de un curso mucho más exigente, con la necesidad de ajustar piezas, elevar el nivel competitivo del grupo y tomar decisiones sobre los jugadores que no entran en los planes de la próxima temporada.
Dorrio se despide así del Málaga después de una campaña breve, pero vinculada a uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club. No tuvo el foco de los protagonistas principales del ascenso, pero sí formó parte de un vestuario que devolvió al equipo blanquiazul a la élite del fútbol español.
- El gran parque acuático gratuito a una hora de Málaga que abre este fin de semana con 1.000 metros cuadrados de atracciones, toboganes enormes y piscinas
- La piscina natural de Málaga situada en un prado del Valle del Genal con mesas, bancos y juegos para niños: ubicación y cómo llegar
- Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
- Estos son los terrenos en los que se construirá el nuevo estadio del Málaga CF en la ampliación de la Universidad
- David Chipperfield y su Torre del Puerto, en Málaga, 'entran' en el refranero español
- La nueva Rosaleda será mucho más que un estadio de fútbol: desde incubadora de empresas hasta espacio de conciertos
- Nuevo estadio del Málaga CF en la Universidad: fechas de inauguración y pasos a seguir
- Terrenos donde irá la Nueva Rosaleda, en la ampliación de la Universidad de Málaga