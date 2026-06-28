Semana intensa en el Málaga CF de Primera División: calendario, campaña de abonados, operación salida y ¿primeros fichajes?

Los próximos siete días serán determinantes para el Málaga CF en su regreso a Primera División. La afición blanquiazul deberá estar muy atenta a una semana que casi puede deparar noticias a diario, después de haber podido conocer este pasado viernes cuál será la futura ubicación del gran estadio que se proyecta.

Vistas de la nueva ubicación del futuro estadio de fútbol La Rosaleda, en los terrenos de la ampliación de la UMA. / Álex Zea / LMA

Este lunes habrá precisamente una intervención institucional por parte de la Universidad de Málaga, en relación a ese importante proyecto que está llamado a cambiar la oferta de espacios públicos no sólo del distrito de Teatinos, sino de la provincia en su conjunto.

Calendario de emparejamientos

Un día más tarde, el martes, LaLiga dará a conocer el calendario de emparejamientos de las 38 jornadas del campeonato de Liga en la Primera División. El acto oficial está programado para las siete de la tarde, apenas 48 horas de que España juegue ante Austria la eliminatoria de acceso a los cuartos de final del Mundial (21.00 horas/La 1). Es uno de los momentos más esperados para la masa social malaguista. Saber cuándo viene a La Rosaleda el Sevilla, el Real Madrid, el Barça, el Real Betis, el Atleti... No habrá fecha exacta ni horario, porque eso se irá concretando un par de semanas antes de cada partido, pero al menos sí se sabrá en qué jornada y en qué fin de semana es cada enfrentamiento.

Campaña de abonados

El viernes es otro día marcado en rojo por el malaguismo. ´Justo antes del próximo fin de semana, arrancará la campaña de abonados para quienes han tenido esta temporada el privilegio de tener asegurado su asiento en La Rosaleda.

Recordemos la larga lista de espera que hace un año quedó conformada con más de 15.000 potenciales socios y que hubiese permitido casi llenar dos estadios como el actual. Ya sabemos que los precios subirán por el cambio de categoría y que hacerse con un asiento en Martiricos equivaldrá a tener poco menos que un tesoro. Todos los detalles de la campaña serán oficiales, salvo cambio de planes, el viernes de esta próxima semana.

La ilusión de conocer el primer refuerzo para esta próxima campaña

La semana dará mucho más de sí con casi toda seguridad. La dirección deportiva del club trabaja intensamente para poder anunciar lo antes posible una primera incorporación e incluso pueden ser más. Los aficionados ya han podido conocer y hasta emocionarse con las cuatro despedidas que se han sucedido en las últimas horas. Especialmente dura ha sido la manera en la que Montero ha dicho adiós a una temporada que de por vida mantendrá grabada a fuego.

Junto al central sevillano, cuya opción de renovación no se ha ejecutado pese a que haya alcanzado la treintena de partidos jugados, el lateral derecho Jokin Gabilondo ha puesto también fin a tres campañas en las que ha superado los 70 partidos oficiales. Tampoco seguirá Víctor García. Y otro nombre que ya es historia en la plantilla actual es el del extremo Josue Dorrio, que ha disputado 16 encuentros entre Liga y Copa en su única temporada como blanquiazul.

Un escenario bien distinto al de enero o al del pasado periodo estival

En las oficinas de La Rosaleda y durante este cierre de junio y los primeros días de julio, Loren Juarros y Juanfran Funes empezarán a darle forma a una plantilla que será la primera a la que den forma juntos. Cuando el entrenador lojeño se hizo cargo del primer equipo, después de ser destituido Sergio Pellicer, el propio Funes le pidió al burgalés mantener el bloque sin refuerzos invernales.

Pero ahora sí que habrá que dar un paso adelante para conseguir un plantel cuyo primer reto será volver a consolidar el club en Primera. Sólo en derechos televisivos se disparará el presupuesto y al menos deberán contabilizarse con el paso de las semanas dos o tres sonados refuerzos, como fuera de micrófono aseguran dirigentes de la entidad blanquiazul.