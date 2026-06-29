El Atlético Malagueño de Bravo se renueva con la salida de cinco jugadores

El Málaga CF continúa con la operación salida, aunque ahora en el Atlético Malagueño. El club ha anunciado la salida de hasta cinco jugadores que acaban contrato este 30 de junio y que no vestirán la camiseta blanquiazul la próxima campaña tras el descenso a Tercera Federación: Ángel Mateo, Ibon Badiola, Alexis Chamorro, Rubén Sánchez y Juanma Hernández.

Mateo era uno de los que mejor conocía Funes. Llegó en 2022 al filial, procedente del Villarreal, y ha sido esta temporada la pieza responsable de tapar la alargada sombra de Rafita. Badiola logró asomar la cabeza en el primer equipo este curso con su participación en la eliminación de Copa, mientras que otros no han terminado de dar el salto y se ha optado por un nuevo rumbo.

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Asimismo, formarán parte del plantel un nutrido grupo de jugadores que suben del Juvenil ‘A’ de División de Honor. En concreto, el portero Lucas Jiménez, los laterales defensivos Alberto Jiménez y Musa, el central Salva Ramos, el centrocampista Diego Ramírez, el extremo José María Arévalo y el delantero Basti Jr. También integrarán la plantilla Rafa Hidalgo, defensa procedente del Málaga ‘C’, y el atacante Fran Maldonado, que regresa al Málaga tras haber jugado en la UD Torre del Mar la pasada 25/26.