El Celta necesita aligerar su plantilla y el Málaga CF espera otra vez a Dotor

Carlos Dotor dejará de ser jugador del Málaga CF a partir de este martes, tal y como hizo oficial el club, tras acabar el período de cesión. El centrocampista deberá volver al Celta de Vigo después de cumplir su año de préstamo en Martiricos. Sin embargo, más que un adiós podría ser un hasta luego porque las tres partes de la ecuación confluyen hacia una temporada 2026/27 en la que el madrileño cuenta con posibilidades de regresar a la Costa del Sol.

Dotor ha sido una de las claves para entender el éxito del 'Funesbuque'. Jugador de equipo, líder en el trabajo oscuro, también en el cuentakilómetros de la temporada, pieza indispensable del centro del campo junto a Dani Lorenzo e Izan Merino, con un mapa de calor que alumbra todo el césped... El Málaga CF que volvió a Primera lleva su nombre y también podría hacerlo el que juegue a partir de agosto en LaLiga EA Sports.

Las necesidades del Celta

El primer activo importante en esta negociación es el Celta, que será rival del Málaga CF en Primera División y que volverá a competir en la Europa League este curso. El técnico Claudio Giráldez deslizó a lo largo de la temporada que el objetivo para este verano debía ser aligerar a la plantilla, dejarla en torno a 22 fichas profesionales, además de rebajar la masa salarial, y contar desde ahí con los canteranos del Celta Fortuna. Por el momento son casi 30 futbolistas en nómina los que tienen y con la idea de fichar.

Dotor tiene contrato en el conjunto vigués hasta 2028. Le quedan aún dos años por delante y sigue sin entrar en los planes de su entrenador, como tampoco lo había hecho el pasado curso. Al nutrido centro del campo con el que ya cuenta el Celta, en el que se estrenará el exmalaguista Aleix Febas, no hay hueco para el madrileño y nadie pasa por alto el buen rendimiento que ha ofrecido en Martiricos para repetir la fórmula.

También es el Celta quien maneja los tiempos. Inicia su pretemporada el próximo 6 de julio, pero Dotor ampliará un poco más sus vacaciones después de acabar la temporada mucho más tarde. Será entonces cuando el Celta y el jugador se sienten a tomar una decisión.

Dotor tiene contrato con el Celta hasta 2028. / Álex Zea

El plan del Málaga

En el Málaga CF nadie niega que el deseo del club de Martiricos es contar con una de sus piezas más reconocibles esta temporada. Vino con dudas el pasado verano, después de dos cesiones sin demasiados frutos en el Real Oviedo y el Sporting de Gijón, y ha terminado como uno de los imprescindibles del once titular en el ascenso. Ante la continuidad del grueso del bloque, la adaptación sería inexistente.

Está claro que el deseo es volver a reencontrarse, aunque también importa el cómo: carta de libertad y agente libre, cesión o compra. No parece que la idea del Málaga CF sea hacer un desembolso económico importante para traerlo de vuelta. Un nuevo préstamo aparece como solución idónea para todas las partes y es la primera parte del camino al que todos quieren llegar.

Dotor ha sido imprescindible junto a Izan Merino y Dani Lorenzo. / Málaga CF

El plan de Dotor

También el jugador, que quiere un segundo baile siendo parte de 'los bichos'. "Ha sido una temporada en la que he aprendido y crecido muchísimo, tanto a nivel personal como profesional, y solo me salen palabras de agradecimiento hacia todos los que han formado parte de este camino. Estoy seguro de que esto es solo el principio de algo mucho más grande para todos. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Así que, de momento, toca disfrutar de todo lo conseguido y prepararse para lo que pueda venir", escribía en sus redes sociales.

Va a ser uno de los nombres del verano en clave Málaga CF. Él mismo reconoció que el ascenso facilitaba su regreso. Los tiempos son importantes: primero deberá hablar con el Celta y después decidir. Lo que está claro es que volver a Martiricos es la primera opción de Dotor, así como la del resto del equipo volver a tener en las filas blanquiazules a uno de los héroes silenciosos como el toro o 'Doti'.