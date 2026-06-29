Dorrio dice adiós en sus redes sociales: "Hasta mis últimos días contaré que jugué en el Málaga CF"

Josué Dorrio ha querido despedirse en redes sociales después de que su paso por el Málaga CF haya llegado a su fin. Fue el penúltimo fichaje blanquiazul, antes de Brasanac, y, aunque no ha sido uno de los grandes protagonistas del ascenso sobre el césped -acabó lesionados-, ha dicho adiós con un emotivo mensaje a la afición malaguista en la que ha sido una de sus temporadas más difíciles a nivel personal: "Hasta mis últimos días contaré que jugué en el Málaga CF".

Despedida de Dorrio

"Siempre he pensado que vamos escribiendo nuestra historia en base a cómo afrontamos cada momento que nos toca vivir. Debemos aceptar lo bueno y lo malo como algo bonito, disfrutar de los buenos momentos y sacar aprendizaje de los complicados. Tomar la vida en su término, no en los nuestros. Esta temporada me ha reafirmado profundamente todo esto.

Han sido pocos, pero muy buenos momentos jugando y disfrutando en el campo, menos de los que me hubiera gustado, pero más vale calidad que cantidad. Nunca me había tocado vivir esta cara del fútbol: caer lesionado es una de las peores sensaciones que puede tener un deportista, especialmente cuando tanto el equipo como uno mismo están en un gran momento. Pero aun estando fuera se puede ayudar al grupo, siempre sumar, como sea y desde donde sea. Porque una de las claves de este equipo ha sido anteponer el colectivo a lo individual.

Llegué aquí desde la oscuridad absoluta y, gracias a mis compañeros, a cada trabajador del club y al cariño con el que nos cuidan, este equipo me devolvió el color, tanto a mí como a mi familia. Hemos sido tremendamente felices.

Dorrio llegó a convertirse en el jugador número 12 del Málaga CF. / Málaga CF

Gracias a toda la gente que me ha rodeado día a día y que ha conseguido sacarme una sonrisa incluso en los días más duros. Me llevo para siempre a muchísimas personas guardadas en mi corazón.

Siempre que recuerde a mi padre, me vendrán a la cabeza este club y esta ciudad: nuestra última foto en La Rosaleda, su gorra y su bufanda, y nuestros últimos momentos disfrutando en cada rincón de la provincia.

Me alegraré de corazón de todo lo bueno que os pase, tanto al club como a mis compañeros.

Hasta mis últimos días contaré que jugué en el Málaga CF. Enamorado del club, de todas las personas que lo forman, de la ciudad y de su gente".