El Málaga CF se despide de Dotor y el madrileño vuelve al Celta de Vigo tras su cesión

La operación salida del Málaga CF continúa su marcha habitual y este lunes se ha despedido de Carlos Dotor. Era un adiós inevitable porque el madrileño pertenece a las filas del Celta de Vigo, ahora rival en Primera División, y no había opción de compra como para retener al centrocampista que tantas alegrías ha dado esta temporada. Eso sí, es un adiós con cierto aroma a que todas las partes van a luchar para que sea un simple hasta luego.

Dotor llegó el pasado verano a Martiricos entre un mar de dudas. En propiedad del club gallego, venía de enlazar varias cesiones sin éxito en el Real Oviedo y en el Sporting de Gijón. Sin embargo, su paso por el Málaga CF le ha devuelto a la continuidad, a su mejor fútbol y a volver a sentirse muy valorado como parte del equipo.

Clave en el centro del campo

Ha sido una pieza indispensable en los esquemas de Funes como parte de un centro del campo letal junto a Dani Lorenzo e Izan Merino. Se marcha con 35 partidos en Segunda División, mucho más importante con el de Loja que con el de Funes, y apenas apartado del césped durante unas semanas por una lesión de hombro. De hecho, aceleró su recuperación para volver a estar en el terreno de juego.

"Su entendimiento y compenetración en la zona ancha con Izan Merino y Dani Lorenzo ha sido fundamental para Juanfran Funes, y clave de cara al brillante ascenso del equipo a LALIGA EA SPORTS. El Málaga Club de Fútbol agradece el trabajo, compromiso y profesionalidad de Carlos Dotor y le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y deportivo. ¡Gracias, ‘Doti’!", reconoce el club en su comunicado.

¿Adiós definitivo?

Eso sí, podría ser un simple hasta luego. El Celta de Vigo no cuenta con Dotor, necesita aligerar el número de jugadores en plantilla y tanto el madrileño como el Málaga CF siempre han mostrado su deseo de poder volver a reunirse en un futuro. ¿Mediante una nueva cesión, la compra del futbolista o gratis mediante la carta de libertad? Habrá que ver cómo se desarrollan las semanas, pero puede ser uno de los nombres del verano.