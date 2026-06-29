Ingresos
Málaga CF 2026/2027: una nueva dimensión en Primera División
El club de Martiricos contará esta temporada con un presupuesto de 60 millones de euros, recaudará en torno a 40 millones por los ingresos televisivos y crecerá de forma notable en sus recursos propios
El Málaga CF ya se prepara para vivir una realidad completamente distinta con el ascenso a Primera División. Era un deseo global y es que volver a esta categoría es mucho más que volver a jugar con Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal, Sevilla, Valencia o Athletic de Bilbao. Sí, eso es impresionante y estimula, pero también lo hace la nueva dimensión económica en la que entra el club de Martiricos con un impacto económico abismal.
Kike Pérez ya le ha puesto cifra al presupuesto con el que va a contar el Málaga CF esta campaña: 60 millones de euros. Es un salto cuantitativo astronómico el que da la entidad blanquiazul. De hecho, están siendo numerosas las llamadas que cruzan LaLiga y el club para terminar de cerrar números como el límite salarial. No obstante, es un alumno aventajado por todo lo que es capaz de crear por sí solo.
Televisión
La televisión es el gran salto adelante que va a percibir el conjunto de Martiricos esta temporada en cuanto a su pasado más reciente en otras categorías. De todo el montante que se reparte LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion sobre el reparto televisivo, el 90% se lo lleva Primera División, mientras que el 10% restante se reparte Segunda. Solo con esa cifra, la diferencia ya es abismal.
La mitad de los ingresos en Primera se distribuyen a partes iguales, sin distinción alguna, todos reciben lo mismo. Hay un 25% que se reparte en función de los resultados deportivos de las últimas cinco temporadas. Aquí el Málaga CF tiene tres campañas en Segunda División colindando con el abismo o en descenso, el curso de Primera RFEF y el que le ha traído hasta el ascenso. Es decir, no sale beneficiado en esas cuentas. Mientras que el otro 25% responde a la implantación social (venta de entradas, audiencias televisivas del equipo...) donde el club de Martiricos es uno de los grandes.
Es el gran salto que va a dar el Málaga CF con respecto a estos ocho años anteriores que ha atravesado hasta llegar a la gloria. Por ejemplo, si percibió el pasado año 5,5 millones de euros por los ingresos de televisión, ahora va a recibir en torno a 40 millones. No solo es de prestigio el beneficio de estar con los grandes, es que también es económico.
Generación propia
A partir de ahí, también va a crecer mucho por lo que el club sea capaz de generar por sí mismo. Los precios de las entradas que venderá el club van a subir, así como lo recaudado por la venta de abonos. Si el malaguismo cumple con lo que se espera, La Rosaleda va a colgar el 'no hay billetes' en más de una ocasión esta temporada, con lo que eso supone de mejora en el ticketing.
Van a subir también la inversión de los patrocinadores. La Diputación de Málaga, por medio de su presidente Francis Salado, ya ha confirmado que va a incrementar su aportación. Una de las grandes labores de Kike Pérez a lo largo de estos años ha sido la de generar patrocinios públicos y privados. Si ha sido un filón en Segunda y Primera RFEF, el crecimiento en este campo también debe ser notable para las arcas de Martiricos.
Si en las últimas temporadas se han vendido 80.000 camisetas, ¿quién no va a querer tener la elástica blanquiazul del regreso a Primera División? O las otras dos que saque el club en las próximas semanas. La generación de la tienda de calle Larios con la masiva afluencia del turismo, o las actividades internas del estadio de La Rosaleda, como los cumpleaños o la revelación del sexo de un bebé, serán dos nichos más para engordar las arcas blanquiazules.
En definitiva, es crecer varios escalones y entrar en una nueva dimensión económica al margen de la competitiva. El objetivo pasará por mantenerse en Primera y fortalecer al club en todas sus áreas. Se viene un año bonito.
- El gran parque acuático gratuito a una hora de Málaga que abre este fin de semana con 1.000 metros cuadrados de atracciones, toboganes enormes y piscinas
- La piscina natural de Málaga situada en un prado del Valle del Genal con mesas, bancos y juegos para niños: ubicación y cómo llegar
- Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
- Estos son los terrenos en los que se construirá el nuevo estadio del Málaga CF en la ampliación de la Universidad
- ¿Qué pasará con la actual Rosaleda cuando el Málaga CF se mude a la Universidad?
- Muere un motorista tras sufrir un siniestro en los Montes de Málaga
- David Chipperfield y su Torre del Puerto, en Málaga, 'entran' en el refranero español
- La nueva Rosaleda será mucho más que un estadio de fútbol: desde incubadora de empresas hasta espacio de conciertos