Referente
Reconocimiento a David Larrubia: la APA propone que el campo de La Luz lleve su nombre
El futbolista, clave en el ascenso malaguista, podría ver reconocido su vínculo con el barrio que lo vio crecer y dar sus primeros pasos en el fútbol en el terreno de juego de la Avenida Isaac Peral
Cuando el compromiso con unos colores es auténtico, el fútbol suele tener memoria. Y en el caso de David Larrubia y el Málaga CF, esa conexión ha terminado escribiendo uno de los capítulos más emotivos de los últimos tiempos para la entidad: el gol que selló el regreso a Primera División, un instante que ya pertenece a la historia malaguista.
Referente para su barrio
Sin embargo, reducir su influencia a ese momento sería quedarse corto. La figura del Mago de La Luz ha ido adquiriendo una proyección que supera límites, convirtiéndose en un referente cercano para su barrio y en un nombre propio dentro del contexto blanquiazul.
En paralelo a su crecimiento deportivo, David Larrubia ha ido consolidando un perfil muy ligado a sus raíces. Formado en la cantera y afianzado en el primer equipo, su trayectoria refleja una mezcla de talento, perseverancia y pertenencia que no siempre es habitual en el fútbol moderno. Esa evolución ha hecho que su protagonismo no se mida solo en acciones decisivas, sino también en el vínculo que mantiene con su entorno.
"Campo de fútbol David Larrubia"
Por ese motivo, la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA), presidida por Antonio Aguilera, ha promovido la idea de que el campo de La Luz —donde compite el Roma Luz y en el que el propio delantero del Málaga CF dio sus primeros pasos en categoría benjamín— pase a llevar el nombre de "campo de fútbol David Larrubia".
La propuesta, respaldada de forma unánime en la reunión extraordinaria celebrada el pasado 25 de junio, ya ha sido registrada para su estudio y posterior tramitación ante el Ayuntamiento de Málaga.
- Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
- Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
- La piscina natural de Málaga situada en un prado del Valle del Genal con mesas, bancos y juegos para niños: ubicación y cómo llegar
- ¿Qué pasará con la actual Rosaleda cuando el Málaga CF se mude a la Universidad?
- Muere un motorista tras sufrir un siniestro en los Montes de Málaga
- Semana intensa en el Málaga CF de Primera División: calendario, campaña de abonados, operación salida y ¿primeros fichajes?
- José María Muñoz da pistas sobre la planificación deportiva para Primera División: ¿cuántos fichajes hará el Málaga CF 2026/2027?
- Unicaja 2026/2027: con Cameron Hunt ya hay 10 jugadores con contrato