La Universidad reclama sus tiempos ante el nuevo estadio del Málaga CF: "No seremos un obstáculo, pero no hemos tomado ninguna decisión"

El viernes hablaron tanto el Ayuntamiento como el Málaga CF del nuevo estadio y este lunes ha sido el turno de la Universidad de Málaga, a quien pertenecen los terrenos en los que estará ubicada la Nueva Rosaleda. Eso sí, Teodomiro López, rector universitario, fue tajante. A la vez que reconoció que "la Universidad de Málaga nunca ha sido ni será un obstáculo para los grandes proyectos de la ciudad", también afirmó no haber tomado "ninguna decisión".

La Nueva Rosaleda

"No se nos ha tenido en cuenta". Así empezaba Teodomiro López sus respuestas ante los medios, alegando que "nosotros hemos tenido conocimiento de ese informe exactamente el mismo día que han tenido conocimiento ustedes". Se tomaron su invitación a la presentación del informe "para que estuviésemos presentes cuando se daba a conocer a toda la ciudad".

El estadio de La Rosaleda abandonará Martiricos. / EFE

Aunque no obvió la realidad: "Creo que el proyecto de que La Rosaleda esté en los terrenos de la Universidad de Málaga, y lo digo, es un proyecto que puede ser enormemente beneficioso para la Universidad de Málaga". Y justificó la creación de la comisión: "Tenemos que hacer un trabajo seguroso, un trabajo serio, un trabajo que realmente ponga encima de la mesa dónde realmente queremos ir, cuáles son los proyectos más adecuados y de alguna forma que garantice que efectivamente todos salimos adelante".

Comisión de análisis

Porque la Universidad va a crear una comisión que estudie el informe en el que se asegura que sus terrenos son los más óptimos para construir el nuevo estadio del Málaga CF con el objetivo de llevar a cabo un "trabajo como para que los resultados de lo mismo sean lo suficientemente claros de lo que le conviene a la Universidad y ahí opinará el Consejo de Gobierno y el Consejo Social".

Álex Zea

"¿El tiempo que requiera ese informe? Pues no lo sé. ¿Cuánto tiempo ha requerido el del Ayuntamiento? Digamos que no necesariamente el tiempo de la Universidad tiene por qué ser el mismo, pero evidentemente, como bien comento, es una decisión que para nosotros es enormemente relevante, una decisión que debe tomar, en tanto en cuanto que superará el 1% del presupuesto, que debe tomar el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, y esto lo digo con énfasis, porque el Consejo Social es quien realmente representa la masa social de la ciudad, de la provincia, que vela porque la universidad tenga una garantía en todos los sentidos y que llevará el tiempo que sea necesario", aseguraba Teodoro López.

¿Conciertos en la Universidad?

Precisamente, otro de los temas planteados ha sido multidiscilipinariedad del estadio en el que se podrían dar conciertos. "Eso es precisamente lo que tendrá que analizar la comisión". "que el día a día de la universidad no solo no se vea alterado, sino que se vea enriquecido, por qué sí, por qué no, pero que eso requiere que ahora seamos nosotros los que hagamos el estudio y los que de alguna forma compartamos la opinión de las diferentes instituciones", añadía.

Comunicado de la Universidad

Este es el comunicado íntegro que Teodomiro López ha leído ante los medios:

"Como saben ustedes, la Universidad de Málaga ha tenido conocimiento de un informe que plantea la posibilidad de ubicar un nuevo estadio para la ciudad en terrenos que son propiedad de la Universidad de Málaga. Acabamos de recibir ese documento y, como corresponde a una universidad pública, académica y científica, vamos a estudiarlo con el máximo rigor desde la perspectiva técnica, jurídica y patrimonial. Para ello, les anuncio que vamos a constituir de inmediato una comisión de expertos que analizará la propuesta de forma transversal.

Será una comisión participativa, transparente y abierta a la colaboración de todas las administraciones e instituciones implicadas que así lo deseen. Quiero trasladar un mensaje muy claro. La Universidad de Málaga nunca ha sido ni será un obstáculo para los grandes proyectos de la ciudad, muy al contrario. Nuestra historia reciente está estrechamente ligada al desarrollo de Málaga. Hemos contribuido al crecimiento del distrito Universidad-Teatinos, al impulso de Málaga Tech Park, el Hospital Clínico Universitario se construyó sobre terrenos de la Universidad, hemos colaborado en la llegada del Metro hasta Andalucía Tech junto con muchas otras actuaciones que han permitido avanzar conjuntamente a la ciudad y a su universidad pública. Por eso, ante una propuesta de esta relevancia, nuestra posición es la misma de siempre: responsabilidad, diálogo y colaboración institucional.

Vistas de la nueva ubicación del futuro estadio de fútbol La Rosaleda, en los terrenos de la ampliación de la Universidad de Málaga. / Álex Zea

Nuestra prioridad, y así lo he manifestado hace unos minutos en el Consejo de Gobierno, es garantizar que cualquier decisión que pueda adoptarse en el futuro sea plenamente compatible con la actividad docente e investigadora, con la calidad de vida de nuestro campus y con las necesidades de crecimiento y desarrollo de la Universidad de Málaga en las próximas décadas. Del mismo modo, velaremos por la adecuada protección y valoración del patrimonio universitario.

Gestionamos un patrimonio público y tenemos la obligación de hacerlo con la máxima responsabilidad. Cualquier posible acuerdo deberá responder al interés general de Málaga y al mismo tiempo garantizar los intereses legítimos de su universidad pública, porque ambas realidades son inseparables.

Quiero ser especialmente claro en este punto. La Universidad de Málaga no ha tomado ninguna decisión. Lo que hoy comienza es un proceso de análisis serio, riguroso y transparente. Cualquier paso que pueda darse en el futuro deberá contar con todas las garantías técnicas, jurídicas e institucionales y ser plenamente compatible con los intereses de la comunidad universitaria, cuya defensa es, para mí como rector, mi principal responsabilidad.

Afrontamos este debate con espíritu constructivo, con voluntad de diálogo y con la convicción de que las mejores decisiones para Málaga son aquellas que se adopten desde el consenso, el rigor y el respeto a las instituciones".