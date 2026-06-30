Bryan Zaragoza, Pitarch y Dotor, los primeros jugadores relacionados con el Málaga CF 26/27

Este miércoles 1 de julio arranca oficialmente el mercado de fichajes de la temporada 2026/27 y el Málaga CF ya se ha visto relacionado en operaciones de cierta importancia. Por el momento, simplemente relacionado en lo que se refiere al contacto entre clubes o al deseo de jugadores por vestir la camiseta blanquiazul en Primera División este próximo curso, pero lo cierto es que ya son varios nombres: Bryan Zaragoza, Thiago Pitarch y Carlos Dotor.

Bryan Zaragoza

Puede ser la situación más difícil de todas. Radio Marca Málaga adelantó que el objetivo del malagueño es vestir por primera vez la camiseta del equipo de su tierra. Resulta paradójico que un jugador de su talento, siendo local, no haya pasado por Martiricos, pero esa es la realidad. Por condiciones, es un movimiento ideal y concuerda con la idea de darle refuerzos a Joaquín y Larrubia en las bandas.

El último destino de Bryan Zaragoza como cedido fue Roma. / AS Roma

Ahora bien, son seis millones de euros los que cobra en el Bayern de Munich. Tiene contrato hasta 2029. Llegó a Alemania en la temporada 2023/24 y ha ido enlazando cesiones por Osasuna, Celta y Roma. Ha perdido regularidad competitiva y el destello de aquel jugador que brilló con el Granada. El objetivo del malagueño es volver a casa, aunque también hay otros equipos interesados en hacerse con sus servicios.

Thiago Pitarch

BeSoccer aseguró que el centrocampista de 18 años -cumplirá 19 en agosto- del Real Madrid es uno de los nombres que tiene Loren Juarros en la lista de posibles cedidos. Debutó en LaLiga EA Sports esta temporada con Álvaro Arbeloa y ahora debe ser Mourinho quien decida su futuro. Pese a la salida de Ceballos, la llegada de Bernardo Silva le puede complicar los minutos en el centro del campo.

Thiago Pitarch, durante el Celta-Real Madrid. / EFE

Ahí es donde emerge el Málaga CF, quien ha llamado a la puerta del español. Precisamente, está inmerso en el Europeo sub-19 y se ha estrenado con tres asistencias en el primer encuentro. ¿Con qué cartel llegaría? Esa es una de las grandes preguntas porque quitarle un hueco a Dani Lorenzo y a Izan Merino es bastante complicado y donde se le ha visto mejor a Pitarch es cerca de la base para estar en contacto con el balón.

Carlos Dotor

Su caso es el más evidente y el que tiene más facilidad en cuanto a la toma de decisiones. Dotor impresionó esta temporada en el Málaga CF y fue una pieza imprescindible para comprender el ascenso, pero ahora debe volver al Celta de Vigo, de donde vino para un período de cesión. El madrileño tiene contrato aún en tierras gallegas hasta 2028 y debe esperar a tener una conversación, pero apunta a no entrar en los planes ante el deseo de aligerar la plantilla con 30 futbolistas en nómina.

El deseo en Martiricos es volver a contar con Dotor y la prioridad absoluta del madrileño es volver a ser uno de 'los bichos'. No es baladí que el regreso a Primera División facilita el camino. Sin embargo, no promete ser una operación sencilla y mucho menos fácil. Desde luego que desde Vigo ven con buenos ojos que el centrocampista vuelva a las órdenes de Funes. La pregunta ahora está clara: ¿libre con carta de libertad, comprado o cedido de nuevo?

Rueda de prensa de Loren

Este miércoles, con el inicio del mercado, Loren Juarros comparecerá en rueda de prensa (12.30 horas). Será preguntado por los fichajes que están por venir y, muy especialmente, por la vuelta de Dotor. Acostumbra a ser comedido el director deportivo del Málaga CF, pero es una buena oportunidad para hacer balance de lo que se ha hecho y también de lo que está por venir.