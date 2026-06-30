Calendario de Primera: El Málaga CF empezará la temporada 26/27 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano

El Málaga CF ya conoce la hoja de ruta a seguir en esta temporada 2026/27 en la que vuelve a Primera División. Apenas ha pasado una semana de la celebración por el ascenso en Almería, pero el fútbol no espera. La RFEF presentó este martes, en un acto público en la plaza de Colón de Madrid, el calendario de las principales categorías del fútbol y el club de Martiricos ya sabe que iniciará su vuelta contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano -en un principio el 16 de agosto, a la espera del Mundial- y la cerrará contra el Sevilla en La Rosaleda.

Así, se ha respetado la petición que ya adelantó José María Muñoz con la que el Málaga CF había solicitado comenzar el curso lejos de La Rosaleda. Apenas ha empezado el proceso de resiembra del césped y, para llegar completamente tranquilos, el club quería que la campaña empezase como visitante y así será.

Una de las sorpresas del acto fue la presencia de Funes en el acto. Allí habló: "Ha sido precioso, ¿no? Creo que la gente lo ha disfrutado muchísimo y sobre todo que este ascenso ha sido muy especial. Creo que tiene un sabor a Málaga importante y yo creo que eso lo ha hecho mucho más bonito", y añadió sobre su plantilla: "Mira, le puedes contar muchos cuentos, puedes ver muchas películas, pero lo más importante, y esa receta no falla, es su talento. Su talento y que le dejas hacer diabluras con la pelota. Si le dejas hacer diabluras con la pelota todos los días, al final ellos responden".

Derbis andaluces

Conocida la hoja de rota, hay muchas fechas importantes. El Málaga CF volverá a enfrentarse al Betis y al Sevilla en dos de los de los grandes derbis autonómicos. Apenas son tres equipos andaluces por los cinco que había la pasada campaña en Segunda División. Los de Funes viajarán a la ciudad hispalense el 1 de noviembre -contra los de Manuel Pellegrini- y el 6 de diciembre -contra los de Luis García-. El 21 de febrero es Málaga-Betis y el 30 de mayo el Málaga-Sevilla.

El Málaga CF volverá a enfrentarse al Betis, ahora en Primera División. / Gregorio Marrero

Fechas importantes

La Rosaleda también conoce algunas de las fechas más importantes de la temporada -orientativas a la espera de confirmación oficial-. El curso local lo abrirán los de Funes frente al Deportivo de A Coruña el 23 de agosto. Además, 16 de septiembre frente al Villarreal, 18 de octubre contra la Real Sociedad, 8 de noviembre ante el Racing de Santander, 29 de noviembre contra el Athletic Club, 13 de diciembre ante el Barcelona, 17 de enero contra el Real Madrid, 28 de febrero frente al Atlético de Madrid o 18 de abril contra el Valencia.

El malaguismo también puede empezar a reservar fechas de cara a sus desplazamientos. El 30 de agosto frente al Real Madrid, el 10 de enero de vuelta a Mestalla, el 7 de febrero contra el Deportivo, el 21 de abril frente al Racing de Santander, el 9 de mayo en el impresionante San Mamés y el 23 de mayo en el Camp Nou en la penúltima jornada.

Después del éxito de la temporada 2025/26, LaLiga repetirá la jornada retro. ¿Con nueva camiseta para dejar una impronta impresionante por parte del club de Martiricos como las últimas que lleva? Será el 11 de abril en el campo del Espanyol, donde espera Roberto.

De vuelta a LaLiga EA Sports

En definitiva, ya está escrito el camino de vuelta del Málaga CF a Primera División. 38 jornadas por delante para lograr la permanencia y asentar ese proyecto que tanto buenos momentos le ha dado al club, ahora en la máxima categoría del fútbol español.