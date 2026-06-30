Loren Juarros abre el mercado de fichajes del Málaga CF en sala de prensa

Este miércoles, 1 de julio, arranca oficialmente el mercado de fichajes de verano 2026. Es la primera ventana de incorporaciones, ocho años después, en la que el Málaga CF puede pensar en Primera División. Estará Loren Juarros a los mandos de la dirección deportiva de Martiricos y comparecerá este miércoles en sala de prensa para responder a todas las preguntas acerca de la nueva realidad blanquiazul.

Es la primera aparición pública después del ascenso. Habló con algunos medios de competición en la rúa, pero quiso mantenerse en todo momento en un segundo plano, incluso cuando la plantilla y la afición le vitorearon en el balcón del ayuntamiento, para cederle el protagonismo a los jugadores y al cuerpo técnico.

Operación salida

Ha pasado solo una semana desde entonces, pero son varios los movimientos que se han producido en el seno del Málaga CF. Especialmente, salidas. Jokin Gabilondo, Víctor García, Darko Brasanac, Josué Dorrio y Javi Montero se han marchado después de acabar su contrato, además del final de la cesión de Dotor con el consecuente interés del club por volver a recuperarlo, ahora en LaLiga EA Sports.

Juan Carlos Andrés, Loren Juarros y Juanfran Funes serán los pilares del Málaga CF en Primera. / Málaga CF

Hay otros nombres que no pasan desapercibido: Einar Galilea y Eneko Jauregi. Ambos también terminaban su relación contractual este mismo martes. No obstante, al igual que han ido saliendo comunicados con el futuro del resto de jugadores, el club no ha anunciado lo que va a pasar con el central y el delantero. ¿Se plantea la dirección deportiva darles continuidad, queda simplemento anunciarlo...? También será importante lo que diga Loren acerca de las posibles cesiones.

Noticias relacionadas

Operación llegada

El plato fuerte llegará con los fichajes. José María Muñoz aseguró que llegarán entre cuatro y seis incorporaciones. La apuesta del director deportivo siempre ha sido priorizar el peso de La Academia y no va a cambiar ahora con el ascenso a Primera División. No obstante, hay que subir el nivel en algunas parcelas del campo, además de cubrir los huecos que se han quedado libres en plantilla. Por lo que son muchos temas a tratar este miércoles.