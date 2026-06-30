El Málaga CF conoce este martes su calendario de Primera División: rivales, fechas, jornadas

Este martes empezará oficialmente la temporada 2026/27 del Málaga CF en Primera División. Ocho años después, el equipo blanquiazul regresa a la máxima categoría y este 30 de junio conocerá uno de los grandes secretos: el calendario de LaLiga EA Sports. Dónde y cuándo empezará la vuelta de Martiricos a estar con los grandes, así como toda la hoja de ruta hasta la jornada 38.

Lo hará a partir de las 20.00 horas. Será en un evento retransmitido por DAZN y también en streaming, a través de la RFEF y presencialmente desde la Plaza Selección, donde se conocerá el recorrido a seguir esta temporada de Primera, así como los calendarios de las nueve principales competiciones nacionales de fútbol masculino, femenino y fútbol sala. Antes, desde las 12.00 horas, el salón Luis Aragonés de la Ciudad de Fútbol albergará la Asamblea General Ordinaria de la RFEF.

La vuelta de los derbis contra el Sevilla y el Betis; la presencia del Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid; o el regreso de reencuentros históricos como Valencia y Athletic Club serán algunas de las fechas más buscadas. También apetece volver a cruzarse con el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña. Villarreal, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Rayo Vallecano, Osasuna, Espanyol, Alavés, Levante y Elche completan la nómina.

Petición del Málaga CF

El Málaga CF llega a este calendario con una petición. Como adelantó José María Muñoz, el club de Martiricos ha solicitado que la jornada inaugural sea lejos de La Rosaleda. El motivo es la resiembra del césped blanquiazul. Los tiempos dan pese a que se cambió el tapete hace solo unos días, pero la solicitud ha venido para evitar que sea una contrarreloj de cara a ese fin de semana del 15/16 de agosto.

La Rosaleda volverá a ser de Primera División. / Gregorio Marrero

Las fechas de la temporada

Es la fecha prevista, aunque con matices. Aquellos equipos que tengan jugadores que hayan llegado en el Mundial como mínimo a las semifinales empezarán una semana más tarde y tendrán que recuperar esa jornada inaugural a final de agosto. Es decir, si el rival elegido para los blanquiazules en el regreso cumpliera con esa condición, se ganan una semana extra de pretemporada, ya muy justa con el inicio previsto para el 13 de julio.

El calendario de la FIFA también permite saber cuándo van a echar el freno esta temporada Funes y 'los bichos'. La primera ventana será del 21 de septiembre al 6 de octubre. 16 días de parón que van a estrenar este año lo que antes era una cita tanto en septiembre como en octubre. Ahora podría haber hasta cuatro encuentros en ese período. También parará del 9 al 17 de noviembre y del 22 al 30 de marzo.