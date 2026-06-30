Málaga CF: José María Muñoz convoca para el 15 de septiembre junta general de NAS Spain 2000

El Málaga CF, de vez en cuando, parece que puede dar algún paso adelante de cara a intentar ser un club de fútbol normal. José María Muñoz ha convocado para el 15 de septiembre una nueva junta general de NAS Spain 2000 -la sociedad controlada en el 51% por Abdullah Al-Thani y el otro 49% por BlueBay a través de Management Málaga Empresarial, poseedora a su vez de alrededor del 97% de las acciones del club de Martiricos-.

Como ha adelantado Deportes COPE Málaga y ha podido confirmar este periódico, es una convocatoria que tendrá lugar dentro de dos meses y medio, justo en la semana previa al primer parón internacional de Primera División del equipo. Eso sí, José María Muñoz podría comparecer antes con los medios de comunicación para explicar la actualidad del club y la situación que presentan los socios.

Satli Iglesias

Hay que recordar que Jamal Satli Iglesias anunció hace solo una semana una posible inversión de 600 millones de euros en el proyecto del Málaga CF, además de no necesitar a los Al-Thani, los socios mayoritarios, para llevar a cabo todas sus ideas en el club de Martiricos en caso de que se revoque la administración judicial.

Jamal Satli Iglesias compareció hace una semana con los medios. / La Opinión

José Carlos Aguilera, abogado de Management Málaga Empresarial, reconoció en ese encuentro haber solicitado en abril la junta de NAS Spain. Sin embargo, ha sido ahora cuando el administrador judicial del Málaga CF ha dado los pasos necesarios ante la magistrada para que sea una realidad pese a alguna incongurencia formal que José María Muñoz ha decidido pasar por alto.

Al-Thani

¿Qué hay de la familia Al-Thani? Lo cierto es que no han asistido a ninguna de las últimas cuatro juntas de NAS Spain 2000. La situación es aún más delicada porque recae sobre Abdullah y tres de sus hijos una orden de busca y captura, además de la petición de 14 años de prisión por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

Para cumplir con los procedimientos correspondientes con cierta seguridad, el administrador judicial ha solicitado que la notificación les llegue por el correo electrónico que tienen en el auto. ¿Se espera que comparezcan? Ni siquiera tienen defensa adjudicada en la causa. No obstante, parece un paso importante para el Málaga como club de fútbol, aunque habrá que esperar hasta ese 15 de septiembre.