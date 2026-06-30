¿Cuándo y dónde se puede ver el sorteo del calendario de rivales del Málaga CF en la Primera División 2026/2027?

La cuenta atrás ha terminado. El Málaga CF conocerá este martes 30 de junio el calendario completo de su regreso a la élite del fútbol español. Ocho años después de su último curso en Primera División, el conjunto blanquiazul descubrirá el orden de sus 38 jornadas en LaLiga EA Sports 2026/2027 y las fechas de algunos de los partidos más esperados por la afición malaguista.

El sorteo comenzará a las 20.00 horas y se celebrará en el Espacio Selección, ubicado en la Plaza de Colón de Madrid, dentro de un acto organizado por la RFEF en el que también se darán a conocer los calendarios de las principales competiciones nacionales de fútbol masculino, femenino y fútbol sala.

El malaguismo se echó a la calle con la rúa del Málaga CF. / Álex Zea

Dónde ver el sorteo del calendario del Málaga CF

Los aficionados malaguistas podrán seguir en directo el sorteo a través de varias plataformas. El acto será retransmitido por DAZN, por M+ LaLiga y también podrá verse gratuitamente en streaming mediante el canal oficial de YouTube y los medios oficiales de la RFEF. Además de mediante una cobertura en directo en La Opinión de Málaga.

Los partidos más esperados

Entre las fechas que más expectación generan están el regreso de los derbis andaluces frente al Sevilla y el Betis, además de las visitas del Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid a La Rosaleda. También volverán cruces históricos frente al Valencia y el Athletic Club.

Pero lo cierto es que cualquier choque genera ilusión en esta categoría para los costasoleños (Villarreal, Real Sociedad, Celta, Getafe, Rayo Vallecano, Osasuna, Espanyol, Alavés, Levante, Elche, Racing de Santander o Deportivo de La Coruña).

Un calendario asimétrico

Como en las últimas temporadas, el calendario de LaLiga EA Sports volverá a ser asimétrico y condicionado. Esto implica que el orden de los encuentros de la primera vuelta no coincidirá con el de la segunda y que se tendrán en cuenta distintas variables organizativas.

El Málaga CF en su último entrenamiento de la temporada 2025/26 en La Rosaleda. / Málaga CF

La petición del Málaga CF

El club de Martiricos llega al sorteo con una solicitud trasladada a LaLiga. La entidad boquerona ha pedido disputar la primera jornada lejos de La Rosaleda para disponer de más margen en la resiembra del césped, que está siendo acondicionado de cara al inicio del campeonato. La intención es evitar que los trabajos lleguen con el tiempo justo al fin de semana del 15 y 16 de agosto.

A partir de las 20.00 horas, el Málaga CF dejará de mirar al calendario en blanco y conocerá el camino completo de una ilusionante temporada en su esperado regreso a Primera División.