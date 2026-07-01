Alfonso Herrero y Carlos López, cerrada la portería del Málaga CF en Primera División

El Málaga CF afronta un mercado de fichajes con la necesidad de reforzar algunas demarcaciones, pero la portería no va a ser una de ellas. Loren Juarros ha confirmado este miércoles a Alfonso Herrero y a Carlos López como los guardametas en Primera División. Por lo que se mantendrá la misma dupla de los últimos tres cursos, desde que el equipo empezó su camino de vuelta desde Primera RFEF, iniciando ahora el cuarto.

"No hay ninguna duda en la portería. Con Alfonso y Carlos lo tenemos claro en el club en la secretaría técnica y el cuerpo técnico. La portería está suficientemente guarnecida con esos dos jugadores", fueron las palabras del director deportivo en rueda de prensa.

Alfonso Herrero y Carlos López volverán a compartir la portería del Málaga CF. / Málaga CF

Carlos López

La gran duda era la continuidad del guardameta malagueño y no por rendimiento. A sus 21 años, Carlos López ha jugado siete partidos contando el cómputo de las tres últimas temporadas, todos ellos correspondientes a la Copa del Rey. Ni uno solo en lo que se refiere a Liga. Alfonso sufrió una brecha en un entrenamiento de pretemporada y ni siquiera le sirvió para echar el freno en la jornada inaugural frente al Eibar. La sombra ha sido muy alargada por parte del toledano entre los tres palos.

¿Una cesión para el canterano? Se planteó como opción cuando el Málaga CF regresó al fútbol profesional, pero no terminó por fructificar la idea. Tampoco ahora. Nadie duda del rendimiento que puede ofrecer Carlos López, pero hay una realidad como es la falta de minutos para coger tanto confianza como experiencia. Ahora tiene una oportunidad de ser uno de los porteros blanquiazules en la máxima categoría y esperar su momento.

Alfonso Herrero

Paradójicamente, Alfonso Herrero va a debutar en la máxima categoría a sus 32 años. Dio un paso atrás en su carrera para sacar al club de Martiricos de los infiernos de Primera RFEF y ahora alcanza una nueva dimensión en su trayectoria. Ha sido uno de los mejores porteros estos dos últimos años en LaLiga Hypermotion, el primer y el segundo cancerbero con mayor número de paradas, respectivamente, y se necesitará más del 'Santo' que nunca en LaLiga EA Sports.

Así que se acaba pronto cualquier especulación con el futuro de la portería del Málaga CF. Alfonso Herrero y Carlos López serán los responsables de frenar a todos los que grandes delanteros a los que se va a hacer frente a partir de agosto. El toledano lo ha jugado todo en Liga hasta el momento y no parece que en LaLiga EA Sports vaya a cambiar. Si le ocurre la más mínima tos, quedará confiar en las manos del malagueño.