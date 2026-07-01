Fechas claves de la temporada 2026/27 del Málaga CF: Primera División, Copa del Rey y Ventanas FIFA

Cada vez empieza a ser más tangible la nueva realidad del Málaga CF. El ascenso a Primera División es un hecho y, aunque todavía parezca un sueño, lo cierto es que el conjunto blanquiazul ya vuelve, después de ocho años, a estar encuadrado en el calendario de los grandes españoles.

Este martes, la Real Federación Española de Fútbol anunció las citas de los 20 equipos de la máxima categoría, además del resto de competiciones nacionales de fútbol masculino, femenino y fútbol sala.

Primera División

La máxima categoría abrirá el curso para el 16 de agosto con la primera jornada. En el caso del Málaga CF el rival será el Atlético de Madrid. Este duelo inicial, tal y como solicitó el conjunto de Martiricos, será a domicilio, en este caso en la capital. Mientras, los equipos con un número significativo de jugadores en las semifinales o final del Mundial lo harán el 25, 26 o 27 del mismo mes —con solicitud también los días 18, 19 o 20—.

En el templo del fútbol malagueño el estreno tendrá sabor reciente conocido. El RC Deportivo de La Coruña volverá, también como recién ascendido, a medirse a los malagueños en la jornada 2, estimada para el 23 de agosto.

Por otra parte, volverá a haber jornada retro. La cita especial está prevista para el 11 de mayo y en el caso de los boquerones se dará ante el Espanyol en el RCD Stadium.

Carlos Puga en la jornada retro de la temporada 2025/26. / Málaga CF

El campeonato finalizará el 30 de mayo, fecha en la que está previsto disputar la jornada 38. El equipo blanquiazul despedirá el curso con un derbi andaluz ante el Sevilla FC en La Rosaleda. Uno de los partidos más esperados por los aficionados.

Copa del Rey Mapfre

El camino copero arrancará con la fase territorial, cuya ida aparece fijada el 26 de septiembre y la vuelta el 3 de octubre. Por orden, la primera eliminatoria nacional será el 28 de octubre, la segunda el 2 de diciembre, los dieciseisavos el 16 de diciembre, los octavos el 6 de enero, los cuartos el 13 de enero y las semifinales, a doble partido: 10 de febrero y 3 de marzo. La final de la Copa del Rey MAPFRE queda establecida para el 24 de abril.

Parón por las Ventanas

Como novedad, el periodo FIFA disminuye sus compromisos, pero amplía el número de días durante una misma concentración. Durante la temporada aparecen varias ventanas internacionales: del 21 de septiembre al 6 de octubre, del 9 de noviembre al 17, del 22 de marzo al 30 y del 7 de junio al 15 del mismo mes.