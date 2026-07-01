Así están las situaciones de Galilea, Jauregi y Luismi: una renovación en marcha y un tercer delantero en estudio

Loren Juarros compareció este miércoles en rueda de prensa. Hoy, 1 de julio, arranca el mercado de fichajes, pero también hay nombres que arrastra el Málaga CF y cuyo futuro era una incógnita: Einar Galilea, Eneko Jauregi y Luismi. Contractualmente, son jugadores que ya no pertenecen a la identidad, aunque el director deportivo ha dado más pistas de lo que va a pasar con algunos de los tres porque hay una renovación en marcha y la opción del vasco para volver a ser el tercer delantero junto a Chupe y Niño.

Einar Galilea

El futuro de uno de estos tres jugadores parece bastante claro. De hecho, es la opción más cercana a volver a vestir de blanquiazul: "La intención con Einar es prolongar la situación en breves". El club ha priorizado la renovación del vasco por encima de la de Montero y el objetivo es que Galilea inicie una cuarta temporada en el Málaga CF, siendo su estreno en Primera División a sus 32 años.

Einar galilea lucha un balón en el partido contra el Córdoba CF. / LaLiga

Ha sido una pieza estructural en el modelo de Funes, central indiscutible cuando las lesiones no se lo han impedido junto a Murillo. Además, es una de esas piezas que aporta experiencia como parte del pequeño grupo veteranos, pese a que nunca haya jugado en LaLiga EA Sports, y ha demostrado su fiabilidad en las grandes ocasiones.

Eneko Jauregi

"Eneko se desvincula del Málaga. Cierto es que la idea es seguir manteniendo con Chupe y Niño un tercer delantero. A Eneko le conocemos bien, sabemos lo que puede dar. En lo que ha sido su día a día, es un chico que lo tenemos que contemplar como hemos mirado otras posibilidades. El club mira posibilidades de mejorar con la suerte de tener una base de jugadores con contrato. La premisa es dar continuidad a esto que se ha creado y darles jugadores que entren en los parámetros en los que el club se quiere mover", reconoció Loren.

Eneko Jauregi, futbolista del Málaga CF, posa para La Opinión en el anexo de La Rosaleda. / Álex Zea

Si el Málaga CF tiene algo claro es que no va a tapar la proyección de sus grandes jugadores: "Dentro de lo que supone en una plantilla ese tercer delantero, hay que entenderlo como alguien que va a requerir paciencia. A Eneko le conocemos cómo funciona, cómo es. Tenemos ahí una posibilidad de lo que puede ser. Si es Eneko, no será otro. No contemplamos cuatro delanteros. Miraremos todas las opciones que tenemos"

Luismi

El contrato del sevillano ha llegado a su fin, pero será el mismo quien lo anuncie: "Su situación va a ser él el que la comunique cuando sea. Hemos hablado con él y su entorno. Será él quien decida lo que tenga que venir", cerró el director deportivo.