Loren Juarros: "Vamos a ser exigentes e inconformistas, aspirando a lo máximo y sin hipotecar al Málaga CF"

Loren Juarros inició el mercado de fichajes del verano en sala de prensa, acompañado de José María Muñoz y Kike Pérez. No acostumbra el director deportivo del Málaga CF a comparecer en estas fechas, pero tampoco es costumbre en la época más reciente afrontar una ventana de incorporaciones en la máxima categoría. Ahora se abre un escenario completamente nuevo, pero las ideas no cambian: "Vamos a ser exigentes e inconformistas, aspirando a lo máximo y sin hipotecar al Málaga CF".

Agradecimiento

"Quiero felicitar a los chicos públicamente, a los jugadores que tiene la afición. Lo que han logrado es muy difícil y lo han logrado de la mejor manera. No había duda en el fútbol español de que el Málaga tenía que estar en Primera. Son los verdaderos artífices. El cuerpo técnico se lo ha trabajado, ha convencido de cómo podían ganar. Al club, a todos los departamentos, cada uno ha aportado lo mejor de sí para estar en Primera. A La Academia, son los generadores de todo esto, quiero hacerles especial mención y les voy a cuidar siempre. También a todos los jugadores que han pasado estos tres años. Si algún éxito hemos tenido, es que hemos tenido tres temporadas y tres vestuarios fantásticos. También a Pellicer y Manolo Sánchez con una aportación grande. A la afición, que con ciertas dudas en algunos momentos, se han identificado y han creído para ayudar. Es una masa social increíble. Pido seguir en la misma línea para ayudar al club".

La renovación de Einar será uno de los primeros movimientos del verano. / Málaga CF

Tiempos del verano

"Uno es dueño de sus pensamientos y esclavo de sus palabras. No voy a comentar nada especial, ni posiciones ni número de jugadores. Estamos en Primera y te da mayor abanico de posibilidades. Los límites económicos son los que son. Hemos tenido que convivir con situaciones que salen de lesiones, Juanpe y Murillo que se han lesionado al final, la de Einar era menor. Ramón ya terminó la temporada con el primer equipo, Haitam hay que ver cómo se reincorpora. Todos esos matices son los que van a hacer que sean tres, cuatro, cinco o seis. Vamos a tener paciencia. Tenemos que darle a la plantilla lo mejor posible. Hasta el 1 de septiembre tenemos tiempo. No vamos a tomar decisiones precipitadas por ocupar posiciones y que el tiempo nos juegue malas pasadas. LaLiga empieza el 15 de agosto, pero acaba en mayo. Con un base de jugadores jóvenes que van a seguir creciendo, los refuerzos hay que medirlos bien. Que pensemos bien seguro que son jugadores que vienen a aportar cosas".

Los bichos

"Seguridad en el mundo del fútbol, la justa. Lo que sí tenemos es conversaciones con los jugadores y sus representantes. Este ascenso ha podido eliminar amenazas y fantasmas. Los chicos están plenamente comprometidos. La situación ahora es que no tenemos ninguna noticia. El club está determinado a intentar evitar las salidas de jugadores con recorrido. Tienen sus cláusulas. Vamos a hacerlas valer. La voluntad de esos chicos es que no miran otra cosa que no sea jugar el año que viene con el Málaga".

Limitaciones económicas

"El club está en Primera, pero con una administración judicial. La estabilidad económica es una premisa fundamental. Podemos equivocarnos en fichajes que hagamos, pero no con contratos o transferencias que sean un problema que podamos arrastrar en una inversión futura. Tenemos que tener mucho cuidado. Compromisos futuros que puedan ser una carga para el club, los justos. El año pasado se hizo una transacción por un jugador del Atlético de Madrid. Se mirará. Seguimos siendo los mismos, pero no es fácil. Pueden ser cesiones, pero con opciones de transferencias futuras. El límite salarial nos irá diciendo. Que el Málaga CF esté en Primera nos da garantías diferentes, pero cuidado con equivocarnos".

Perfil de los fichajes

"Es ir tapando huecos que hemos generado con nuestras decisiones con los jugadores de máximo nivel. Vamos a valorar posiciones que entendamos que vamos a darle mayor solvencia con la categoría. ¿Pueden ser de más o menos experiencia? Hemos demostrado que la experiencia no nos importa. O son expertos con cierto nivel o son jóvenes accesibles que entendemos que van a crecer con nosotros, se van a incluir en el grupo y van a estar con nosotros en primera. Hay que valorar mucho. Pueden ser jóvenes con proyección de Primera, ya no pensamos en dos o tres años. No tener recorrido en la élite pueden hacer que sean más accesibles o jugadores con experiencia".

Dotor

"Dotor vuelve a su club. El rendimiento es claro, el cuerpo técnico y la secretaría deportiva están muy contentos, estamos en ello. Tiene dos años más de contrato y vamos a ver qué opciones se pueden dar".

Lateral izquierdo

"Está claro que hay alguna posición, como la del lateral izquierdo, aunque Rafita nos haya dado todo en la izquierda, en las que hay situaciones claras. Hay jugadores que vienen lesionados. Tenemos jóvenes centrales como Moussa, Recio... Vamos a valorar todo. No tapar puertas a los jugadores que entendemos que pueden crecer. Este toro viene con 700 kilos. Vamos a intentar mantener los criterios de estos tres años. Claro que vamos a ser exigente con los que tomamos decisiones, no ser conformistas y aspirando a lo máximo sin hipotecar al club".

Javi Montero confiaba en permanecer en Martiricos. / Málaga CF

Montero

"Tuvimos una conversación correcta. Él estaba ilusionado con poder seguir. No es agradable para él porque se ha identificado mucho con lo que ha vivido. Él creía que estábamos siendo injustos y posiblemente, pero hay que tomar decisiones. Se puede ir con la cabeza alta porque ha aportado muchísimo. En los análisis internos vimos que era preferible el tema de Einar. Son centrales zurdos con perfiles concretos. Mi máximo reconocimiento a Javi y a lo que ha aportado a este equipo. Con nosotros no hubo problema".

Pretemporada

"La idea es empezar el 13. No vamos a hacer muchos partidos, serán cuatro y estaremos aquí. No ha dado tiempo a preparar porque hemos terminado cuando hemos terminado. Nos centraremos en entrenar. Han terminado más tarde. Esto hace que no necesitas tanto tiempo de preparación porque no pierden tanto ritmo. Si Dios quiere en el futuro, se montarán cosas de esas. Se están cerrando los partidos. La idea es que el club se concentre en Estepona, donde siempre nos ha ido muy bien".