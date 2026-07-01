Tranquilidad en el Málaga CF con el futuro de Adrián Niño y la recompra del Atlético de Madrid

Adrián Niño es uno de los grandes nombres del mercado de fichajes del Málaga CF y, a la vez, una de las grandes preocupaciones para la afición. Fue el primer jugador en ocho años por el que el club de Martiricos hizo un desembolso económico con su llegada -400.000 euros-, pero el Atlético de Madrid, de donde viene, tiene una opción de recompra durante cada temporada. En este primer verano son 1,2 millones de euros.

¿Qué va a pasar con el delantero de Rota? Todos los caminos que parten desde la Costa del Sol acaban en el mismo destino: seguir viéndolo de blanquiazul. Junto a Chupe ha formado una de las grandes duplas goleadoras en el último ciclo del Málaga CF, algunos de sus tantos han sido claves para entender el ascenso blanquiazul y el deseo de todas las partes es retener a Niño como uno más de 'los bichos'.

Adrián Niño ha sido una gran pieza del Málaga CF fuera y dentro del vestuario. / L. O.

"A día de hoy, nadie se ha puesto en contacto. Adrián está encantado aquí en Málaga y estamos en Primera División. No creo que sea fácil que lo saquen de aquí", reconoció Loren Juarros en el inicio del mercado de fichajes. No obstante, también aseguró que no ha habido ningún tipo de comunicación con el club colchonero, con quien el Málaga CF inaugura su paso por Primera División, durante toda la temporada.

Jugar en Primera con el Málaga

Tal es la tranquilidad con la que el gaditano está en la Costa del Sol que el director deportivo lo tiene claro: "Para sacar a Adrián Niño, tiene que venir alguien a buscarlo". Ha caído de pie en el grupo y no es uno de los malagueños ni de los canteranos, pero siente el proyecto tanto como el resto y quiere dar continuidad en Primera División. Aun no jugando tantos minutos con Chupe por delante, su compromiso ha sido absoluto.

Ya sabe lo que es jugar en LaLiga EA Sports. Debutó el 18 de enero de 2025 de la mano de Simeone con 20 minutos en el Leganés-Atlético de Madrid. Son los únicos que ha tenido. Ahora quiere volver a hacerlo con los colores blanquiazules. Precisamente, con el Metropolitano, la que fue su casa, como primera parada de la temporada 2026/27 en Primera División y Loren lo tiene claro: "Para sacar a Adrián Niño, tiene que venir alguien a buscarlo".

Cláusulas de salida

No cambia el dinero por el que tendría que salir el gaditano si el Atleti se lo quiere llevar tras el ascenso. En otra esfera entran otros compañeros suyos. "Cambian de Primera a Segunda División. Se les ha trasladado. Los chicos no tienen la cabeza en salir de aquí. No sé qué perfil de equipo tendría que venir para pagar la cláusula y que ellos quieran que lo hagan para salir".

Lo reconoció Loren Juarros en rueda de prensa: "Seguridad en el fútbol la justa". Cualquier escenario puede darse, aún más desde este miércoles que ha arrancado oficialmente el mercado de fichajes, pero la intención de Adrián Niño pasa única y exclusivamente que por seguir haciendo goles con la camiseta del Málaga CF, ahora en Primera División. La amenaza del Atlético está ahí, pero hay tranquilidad ahora mismo con su futuro.