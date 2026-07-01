Murillo supera el quirófano y arranca la cuenta atrás para regresar con el Málaga CF

Buenas noticias en la enfermería del Málaga CF. Este martes, Diego Murillo fue intervenido con éxito por una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Dolencia que sufrió en el partido en el que el conjunto blanquiazul constató el ascenso a Primera División en Almería. Una vez finalice el post-operatorio, el defensa se centrará en su recuperación.

Lesionado en la final de Almería

Tras el descanso en el último duelo de la temporada 2025/2026 en tierras indálicas, concretamente en el minuto 53, Murillo tuvo que retirarse lesionado. El choque del pasado 20 de junio, que terminó 1-2 a favor malaguista y, con ello, asegurando el ascenso a LALIGA EA SPORTS, dejó la preocupación por la gravedad del daño.

Murillo se lesionó la rodilla en la final del ascenso en Almería. / Málaga CF

Las pruebas médicas realizadas con posterioridad al zaguero manchego determinaron una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha asociada a una lesión del menisco interno. Mucho menos de lo que un primer momento se pudo pensar. Este martes, tal y como confirmaron el propio Málaga CF y Loren Juarros, director deportivo del club boquerón, tuvo lugar la cirugía.

Operación exitosa

El encargado de llevar a cabo la intervención fue el doctor Antonio Luis Leiva Gea en el Hospital Quironsalud Málaga, donde llevó a cabo una reparación artroscópica del menisco interno. Y, también se realizó un refuerzo del fascículo anterior del ligamento colateral medial en su inserción tibial.

"Es menos de lo que creíamos. Ha sido una pequeña sutura del menisco. Aunque alarga un poco el período de recuperación, prolonga la vida de la rodilla del futbolista. Murillo es un tío fuerte, con un tren inferior potente", explicó este miércoles Loren Juarros en su rueda de prensa sobre el mercado de fichajes.

Así, a través de un comunicado, el conjunto de Martiricos explicaba que "Murillo, tras el pertinente reposo post-operatorio, comenzará próximamente su proceso de recuperación con el objetivo de optimizar la cicatrización de la reparación y, así, minimizar el riesgo de rerrotura". De esta forma, queda pendiente de dictaminar el tiempo exacto de baja del central de cara a esta nueva realidad del Málaga CF en Primera División.