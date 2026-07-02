El Leicester inglés, primer rival de pretemporada del Málaga CF

El Málaga CF anunció este jueves el primer rival al que se enfrentará esta pretemporada de preparación para competir en LaLiga EA Sports. Es un rival internacional, con pedigrí por su pasado: el Leicester City, primer rival que pondrá a prueba al 'Funesbuque' en una dimensión superior.

Málaga-Leicester

El partido no será en tierras malagueñas, sino que habrá que desplazarse hasta Cádiz. El Estadio Nuevo Mirador de Algeciras será el terreno de juego que acoja el encuentro el 25 de julio, a partir de las 19.00 horas. No hace mucho que los de Martiricos se encontraron con un rival inglés en verano. Fue en 2025 cuando, aún con Pellicer, los blanquiazules jugaron contra el Oxford United Football Club.

Si alguien le ha perdido la pista al Leicester, no mantiene nada de aquel equipo con Vardy, Kanté o Mahrez que enamoraron al mundo con el título de la Premier. De hecho, han descendido este curso a la League One, lo que es en España Primera RFEF. Se habían convertido en un habitual en la máxima categoría, pero lo cierto es que ahora acumulan dos descensos en los dos últimos años.

Primera fecha confirmada

En los próximos días, el club actualizará la información sobre la asistencia de público a este encuentro, además de otros equipos que confeccionarán una pretemporada al esprint del Málaga CF. El día 13 será cuando el equipo vuelva a reunirse y, por el momento, el fin de semana del 16 de agosto iniciará su paso por Primera División, siempre y cuando Argentina, España y/o Noruega no lleguen a semifinales del Mundial.