El Málaga CF presenta la campaña de abonados "Lo conseguimos mucho antes de conseguirlo" en Primera: fechas y precios

El Málaga CF ya ha presentado su nueva campaña de abonados 2026/27 para ir a Primera División con un lema muy especial: "Lo conseguimos mucho antes de conseguirlo". "Es una campaña de abonados súper ilusionante, súper especial para nosotros", confesó Kike Pérez, que se encargó de explicar y resolver todas las dudas en rueda de prensa.

El número tope volverán a ser los 26.550 de los abonados. No habrá un cambio con respecto al curso pasado. El Málaga CF se va a dejar el resto de entradas para venderlas porque supone "entre el 40% y el 46% de la cifra de negocio del departamento de ticketing". El director general también aseguró que no habrá día del club para encarecer los precios en un partido determinado.

El número de abonados seguirá siendo de 26.550. / Álex Zea

Fechas

La campaña de abonados de renovaciones irá del 3 de julio al 2 de agosto vía online. Esta primera semana del 6 de julio está reservada para todos aquellos abonados mayores de 60 años. Será ya a partir del día 13 cuando el resto de socios puedan acercarse para renovar su localidad de forma presencial. El 5 y el 6 de agosto está destinado para el cambio de asientos de los abonados.

A partir del 7 de agosto será cuando puedan darse las nuevas altas. Eso sí, siempre y cuando sea posible. El club calcula que entre el 97% y el 98% de abonados van a renovar, por lo que el número de nuevas altas va a ser mínimo.

La gran pregunta a resolver es: ¿de dónde saldrán las nuevas altas? No habrá sorteo. Desaparece la lista de espera y se tomará como base el carné malaguista. Hay 3.200 personas que cuentan con él y se hará por antigüedad. "En junio se hicieron más de 400 sin saber que se podían ahora unir. Es premiar el vínculo emocional que cogieron. Hemos creído que es la forma más justa y ordenada para aquella que ha querido ser malaguista", aseguró Kike Pérez.

Precios de las nuevas altas de la campaña de abonados del Málaga CF. / Málaga CF

Precios

La principal novedad es que el Málaga CF ha 'rediseñado' La Rosaleda. De los 11 sectores que había antes, ahora se han pasado a 22 para ajustar los precios. La renovación del abono general va desde 195 euros hasta 605 euros, mientras que el joven va desde 156 euros hasta 484. El de categoría infantil va desde 97,50 euros hasta 302,50.

"El abono sube de mínimo un 28%. Quien pagará más es quien está más centrado en el campo. A veces se paga lo mismo estando en una esquina que estando centrado. No es una subida significativa porque los precios son más baratos que el último año en Primera", dejó claro el director general. Las altas van desde 234 euros hasta 726 en general, de 187 euros a 580 en el abono joven y de 117 a 363 en el infantil.

Precio de las renovaciones de la campaña de abonados del Málaga CF. / Málaga CF

Abono infantil

El gran caballo de batalla del Málaga CF estos años viene siendo el abono infantil. Hay 3.800 carnés emitidos. Esos abonos ni se liberan ni se comparten. El 65% ni liberaron ni compartieron porque no asistieron al 80% de los partidos. "Hay un año de gracia para que sigan siendo el abono infantil porque hubieran pasado a nueva alta con esta normativa que se presenta. Las máximas incidencias en tornos vienen con este carné infantil porque la gente lo utiliza de forma fraudulenta", aunque reconocía Kike Pérez: "Nos tocarán horarios que no sean prime time ahora".