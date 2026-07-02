El Málaga CF endurece las medidas para los abonados que acudan a menos del 80% de los partidos

El Málaga CF ha puesto en marcha la campaña de abonados para la temporada 2026/27 en Primera División. Hay novedades como la ligera subida de precios o la resectorización de La Rosaleda, pero también el endurecimiento de las medidas para aquellos abonados que no vayan a más del 80% de los partidos. Es una forma de evitar que haya asientos vacíos cuando había más de 17.000 personas esperando para abonarse en una lista que ha desaparecido.

El club de Martiricos ofrece la posibilidad de ceder el asiento o venderlo para un partido. No obstante, viene siendo bastante común que se agoten las entradas y el número oficial no pase de 27.000. Ya es bien sabido que hay un cupo de cuatro mil localidades que siempre quedan pendientes y el Málaga CF se ha puesto manos a la obra para llenar La Rosaleda.

Lleno en La Rosaleda

La consigna es clara: los abonados que no asistan a un mínimo del 80% de los partidos de la temporada o no liberen su abono en caso de no poder asistir perderán su descuento para la temporada 2027/28 y se les aplicará el precio del abono general nuevo.

Se puede liberar el abono en los 19 encuentros de Primera División que incluye el carné y se reembolsará hasta el 40% del precio de la entrada. Ese dinero no lo recibe directamente el aficionado, sino que se guarda en un saldo para la temporada 2027/28 con un máximo del 50% del precio del abono de la actual temporada. El saldo acumulado se aplicará automáticamente en el momento de la renovación.

El club también está buscando premiar a los abonados que vayan al 100% de los partidos. / Málaga CF

Premio para los que vayan al 100%

También el club se está planteando la posibilidad de poder premiar a los abonados que vengan al 100% de los partidos, ya sea asistiendo o cediendo el abono. No será a través de una rebaja económica del carné. Es algo que aún se está estudiando, pero que iría enfocada a premios muy exclusivos. Tener la posibilidad de conocer a los jugadores antes del inicio de un encuentro es una de las opciones.

El objetivo, por encima de todo, es llenar La Rosaleda. Que la realidad de los 185.000 yendo a la celebración del ascenso o los más de 17.000 que había en la lista de espera encuentren el reflejo en el lleno cada semana en Martiricos. Ya estaba cerca cada semana en Segunda División, por lo que la oportunidad es única por volver a ver al Málaga CF competir con los más grandes.