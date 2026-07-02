El Málaga CF le abre la puerta al fútbol internacional en el mercado de fichajes

El Málaga CF afronta un mercado de fichajes desconocido en los últimos ocho años. Vuelve a la máxima categoría del fútbol español y, aun estando limitado económicamente por una administración judicial, el campo de búsqueda se amplifica. Tanto es así que el club de Martiricos va a abrirle las puertas a la ventana de incorporaciones a nivel internacional para buscar otro tipo de recursos que le den un salto a la plantilla.

Un nuevo mercado

No es un mercado habitual para el Málaga CF durante los últimos años. La apuesta más 'exótica' había sido Nelson Monte. Jugaba en Portugal antes de recalar en Martiricos en 2023. Eso sí, ya sabía lo que era competir en España porque había estado en las filas del Almería unos meses, para acabar regresando a la ciudad indálica esta última temporada.

A partir de ahí, la búsqueda ha sido fundamentalmente en el mercado español. Hay que remontarse alguna década atrás para encontrar ejemplos más internaciones. 'Memo' Ochoa llegó procedente de Francia, Duje Cop venía de Croacia, Nordin Amrabat de Turquía o Seba Fernández de Argentina. Así que el club de Martiricos va a buscar músculo en una ventana 'desconocida' desde hace algunos años por la falta de efectivos para buscar.

Precedentes en la Real Sociedad

No es un terreno vacío al que se lanza Loren Juarros con el regreso del Málaga CF a Primera División. Es un escenario que ya manejó con éxito en su etapa como director deportivo en la Real Sociedad con un perfil de futbolista con mucho margen de crecimiento en su carrera y algo desconocido en el fútbol español.

Hay dos casos muy evidentes como son Claudio Bravo y Carlos Vela. El chileno venía de su país natal para acabar siendo después uno de los capitanes del conjunto vasco. El mexicano, por ejemplo, llegaba procedente del Arsenal, donde no había tenido demasiados minutos, y acabó formando una dupla inolvidable junto a Antoine Griezmann. El portero Gerónimo Rulli no había tenido ninguna experiencia previa en Europa antes de llegar con 22 años a San Sebastián o Alfred Finnbogason, pese a que la apuesta no salió como se esperaba después de marcar 70 goles en dos temporadas con el Heerenveen.

Carlos Vela fue uno de los grandes descubrimientos de Loren Juarros. / La Opinión

"Va a ser necesario. Salvo el Bilbao que es más estricto por su política, aun teniendo jugadores de Santander o Logroño, va a ser importante manteniendo el modelo de cantera. Carlos Vela o Claudio Bravo fueron diferenciales. Por eso tienes que tener cubierto el mercado internacionales. Que tengas el abanico del fútbol extranjero te puede dar capacidad de encontrar cosas mejores", aseguraba Loren Juarros este miércoles en rueda de prensa.