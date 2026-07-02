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El Málaga CF, pendiente del Mundial: su inicio en Primera ante el Atlético aún puede cambiar de fecha

El conjunto blanquiazul debe arrancar LaLiga 26/27 en el Metropolitano el 15 de agosto, aunque el calendario queda pendiente del recorrido mundialista de varios internacionales rojiblancos en España, Argentina y Noruega

Baena, jugador del Atlético, marcó el gol de la victoria de España contra Paraguay.

Baena, jugador del Atlético, marcó el gol de la victoria de España contra Paraguay. / EFE

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Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

El ansiado regreso del Málaga CF a Primera División ya tiene rival, escenario y fecha provisional, pero todavía no está completamente cerrado. El equipo blanquiazul iniciará la temporada 2026/27 en el campo del Atlético de Madrid, en una primera jornada prevista para el fin de semana del 15 y 16 de agosto. Sin embargo, el calendario del Mundial mantiene en el aire la confirmación definitiva del estreno liguero para el club de Martiricos por los condicionantes de su rival.

La FIFA tomó la determinación de que aquellos clubes que tuviesen implicados a varios futbolistas en las semifinales o la final del Mundial podrían ver atrasado una semana su inicio liguero. No es el caso del Málaga CF, pero sí el del equipo al que se enfrenta en la jornada inaugural en el Metropolitano.

Los mundialistas del Atleti

El conjunto colchonero cuenta con siete mundialistas en activo: Alexander Sorloth en Noruega; Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena en España; y Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone en Argentina. Si alguna de esas selecciones alcanza las semifinales o la final del torneo, el partido inaugural del Málaga CF podría retrasarse para garantizar el periodo mínimo de descanso que se exige y la preparación de los jugadores internacionales antes del arranque de LaLiga EA Sports.

No es un escenario nada descartable. Las semifinales están fijadas para el 14 y 15 de julio y la final está prevista para el 19. De hecho, se da la particularidad de que España y Argentina avanzan por distintos lados del cuadro. Tan solo podrían cruzarse en la final. Noruega ya está al menos en octavos con el duro escollo a superar de Brasil.

Fechas

La previsión inicial sitúa el Atlético-Málaga el fin de semana del 15/16 de agosto, aunque no puede descartarse que el encuentro se reprograme para 10 días después si se cumplen las condiciones previstas para los clubes afectados por el Mundial.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid // EFE

Julián Álvarez va a protagonizar uno de los culebrones del verano. / EFE

En ese caso, la opción que se maneja pasa por llevar esos partidos a una ventana posterior del mes de agosto, previsiblemente al 26 de agosto. Es decir, se retrasa una semana el debut ligero, pero en cuestión de siete días jugaría el Málaga CF contra Deportivo de A Coruña, Atlético y Real Madrid, estos dos últimos como visitante.

¿Una semana más de pretemporada?

Para el conjunto de Funes, el cambio no sería menor. La fecha del estreno condiciona la planificación de la última fase de la pretemporada, aunque da cierto aire. Hay que recordar que los de Martiricos serán de los últimos en volver a los terrenos de juego. Lo harán el día 13 con menos de un mes de vacaciones después de ascender el 20 de junio en Almería y a solo un mes, de momento, de iniciar el paso por Primera División.

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La buena noticia es que el Málaga CF sabrá, justo en el arranque de la pretemporada, si España, Argentina y/o Noruega han llegado a esa fase final. Aún tendrá maniobrabilidad para darle a los jugadores una semana más de preparación y, a la vez, un respiro antes de empezar por todo lo alto: Deportivo de A Coruña, Atlético y Real Madrid.

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