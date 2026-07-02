El patrocinio de la Diputación asciende en Primera División a 1,5 millones de euros para el Málaga CF

Al Málaga CF le faltan algunos detalles económicos para perfilar al 100% lo que va a ser la temporada 2026/27. Por el momento, aún se desconoce el límite salarial con el que Loren Juarros y Juanfran Funes podrán confeccionar la plantilla. Kike Pérez deslizó hace unos días que el presupuesto iba a ser de 60 millones y Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, anunció una nueva inyección patrocinadora de 1,5 millones de euros.

Patrocinio de la Diputación

El también alcalde de Rincón de la Victoria ha previsto que se trata del doble del patrocinio que había en LaLiga Hypermotion. "Estamos perfilando las contraprestaciones que tiene Sabor a Málaga, la Diputación, conforme a esa nueva aportación económica, pero vamos a llegar a un acuerdo seguro. Eso solo con Sabor a Málaga. Luego está Turismo Costa del Sol, que también pone su aportación. Es decir que entre Turismo Costa del Sol y Sabor a Málaga puede rondar el millón y medio de aportación por parte de la Diputación Provincial de Málaga", anunció.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. / L. O.

Es una ayuda potente que financia la publicidad de Sabor a Málaga en el frontal de la camiseta y Turismo Costa del Sol en la parte trasera del pantalón. "Hacemos un gran esfuerzo para ayudar al Málaga en estos momentos difíciles. Por eso digo que cuando se resuelva la situación de la titularidad del Málaga y venga un inversor, pues nosotros tendríamos que dar un paso atrás y que sea la iniciativa privada la que patrocine al Málaga como está ocurriendo en toda España y en todo el mundo y no solo en las administraciones públicas", advirtió de cara al futuro.

Impacto económico

No obstante, son perfectamente conscientes del impacto que supone el ascenso del Málaga CF a LaLiga EA Sports en todas las esferas: "El Málaga aporta muchísimo a la ciudad de Málaga y a la provincia, muchísimo. Un impacto económico brutal. Más de 120 millones de euros, 120-140 millones de euros está previsto que deje el Málaga Primera División en la ciudad de Málaga", sentenció Francis Salado.