El Dépor, ascendido con el Málaga CF, retumba en Primera con 9 millones de euros por Leo Román

Decía Loren Juarros en la rueda de prensa que abría el mercado de fichajes que iban a ser exigentes en sus movimientos, pero ninguno que pusiera en jaque la estabilidad económica al Málaga CF. Es decir, pago por la salida de los jugadores los justos. Si acaso, cesiones con alguna opción de compra obligatoria. Mientras que el Deportivo de A Coruña ha pagado nueve millones de euros para fichar a Leo Román, procedente del descendido Mallorca.

"El RC Deportivo ejecutó este viernes 3 de julio la cláusula de rescisión del guardameta internacional español Leo Román Riquelme (Ibiza, 6 de julio de 2000), que se convierte así en nuevo jugador blanquiazul tras firmar un contrato por las próximas 5 temporadas. Con la incorporación de Leo Román, el RC Deportivo refuerza una posición estratégica con un portero joven, de presente y proyección internacional, que pasa a formar parte del proyecto blanquiazul para las próximas temporadas", reconocía el Dépor en el comunicado.

Golpe de mercado

No es una cifra baladí con la que ha llegado el club coruñés a Primera División. Son nueve millones -la cláusula era de 12 hasta el 30 de junio por el descenso- los que ha invertido en su nuevo portero. Pues, en un solo movimiento, ya es más dinero de lo que se gastaron Mallorca (8,5), Rayo Vallecano (7,1), Elche (6,75), Levante (5,0), Real Oviedo (4,0), Getafe (1,8) y Sevilla (250.000 euros) en la ventana veraniega de 2025.

No va a ser la única apuesta que va a realizar el Deportivo de A Coruña. Álvaro Morata, Fede Viñas o Fabio Silva son otros nombres que se han relacionado en la búsqueda del delantero, Angeliño para el lateral izquierdo... Es una realidad distinta con la que tendrá que luchar el Málaga CF en su retorno a la máxima categoría. Sin embargo, el 'Funesbuque' no se quedará parado para quedarse con los mejores.