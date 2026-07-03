Entradas a la venta para ver el Málaga CF-Leicester de pretemporada en Algeciras

Decía Kike Pérez en la presentación de la campaña de abonados que el momento del malaguismo trasciende de una ligera subida en el precio de los abonos, de la camiseta de los 26.550 o de cualquier noticia al respecto. Pues el partido que van a disputar el Málaga CF y el Leicester inglés en pretemporada se puede sumar a esa secuencia porque la locura fue absoluta para conseguir una entrada para el amistoso en Algeciras.

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El club de Martiricos hizo oficial el primer encuentro veraniego de preparación de cara a LaLiga EA Sports y toda la afición se está volcando para ver al 'Funesbuque'. Será el 25 de julio, a partir de las 19.00 horas, Estadio Nuevo Mirador de Algeciras. No es ni siquiera en la Costa del Sol, pero le da igual a la afición. Más de 600 personas se dieron cita en la espera virtual para conseguir una localidad.

Las entradas tienen un coste entre 15 y 35 euros. Se pueden adquirir en la página web del Algeciras CF (https://algeciras.compralaentrada.com/eventos/), que acoge también en los días anteriores un amistoso entre el Cádiz y el Leicester.

El nuevo 'Funesbuque'

Será una de las primeras oportunidades para ver al Málaga CF 26/27. Por el momento, se han marchado Jokin Gabilondo, Víctor García, Javi Montero, Josué Dorrio y Darko Brasanac. Luismi ha terminado contrato y será él quien anuncie cualquier noticia sobre su futuro. Einar Galilea tiene su renovación encaminada para seguir de blanquiazul, mientras que Eneko Jauregi, cuyo contrato también expiró, es una de las opciones que analiza Loren Juarros para ser el tercer delantero.

A partir de ahí, todo serán novedades en el plantel de Martiricos, ya dispuesto y preparado para competir en Primera División ocho años después. Llegarán fichajes para tapar algunos huecos y también jugadores que eleven el nivel de la plantilla, mientras que algunos futbolistas podrían salir mediante cesión en busca de más minutos.

Rival

Si alguien le ha perdido la pista al Leicester, no mantiene nada de aquel equipo con Vardy, Kanté o Mahrez que enamoraron al mundo con el título de la Premier. De hecho, han descendido este curso a la League One, lo que es en España Primera RFEF. Se habían convertido en un habitual en la máxima categoría, pero lo cierto es que ahora acumulan dos descensos en los dos últimos años.