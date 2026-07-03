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Ex del Málaga CF: Jokin Gabilondo firma por dos temporadas con el Zaragoza

El lateral vasco se ha marchado al club maño para sacarlo de Primera RFEF y vivir su tercer ascenso en cuatro temporadas

Jokin Gabilondo, ex del Málaga CF, ha fichado por dos temporadas con el Zaragoza.

Jokin Gabilondo, ex del Málaga CF, ha fichado por dos temporadas con el Zaragoza. / Real Zaragoza

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Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Jokin Gabilondo, jugador del Málaga CF hasta este 30 de junio, ya tiene un nuevo reto profesional después de formar parte de dos plantillas inolvidables en Martiricos con dos ascensos desde Primera RFEF hasta Primera División en cuestión de tres temporadas. Ahora, el lateral vasco firma por el Real Zaragoza por dos campañas con el objetivo de devolver pronto a los maños al fútbol profesional.

Rumbo a Zaragoza

El de Urretxu fue una de las grandes piezas blanquiazules en Primera Federación. Allí disputó 37 partidos de temporada regular y los cuatro posteriores del play off de ascenso. Antes, también había sido una de las figuras de referencias en el paso de la Real Sociedad B, donde se formó antes de llegar a la Costa del Sol, y debería ser importante en la plantilla de Ibai Gómez.

Lo cierto es que el lateral vasco busca ahora su tercer ascenso en cuatro temporadas. Es un camino que ya emprendió Gabilondo en el Málaga CF en la temporada 2023/24. Por prestigio, el Real Zaragoza debe ser el gran favorito para ascender rumbo a Segunda División. Han pasado más de 70 años desde su última experiencia en la categoría de bronce y ha sido durante su historia uno de los equipos más laureados del fútbol español.

Noticias relacionadas y más

Exmalaguistas

Es el primero de los exmalaguistas que encuentra equipo para las próximas temporadas. Javi Montero ha sonado ya para varios clubes en Segunda División como Cádiz, Córdoba o Las Palmas, este último con mucha fuerza. Víctor García también había sonado para acabar en el Zaragoza, pero el club maño ha optado por Sergio Escudero para cerrar el carril zurdo.

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