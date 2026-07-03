La Rosaleda se prepara para Primera División con mejoras urgentes en filtraciones e iluminación

El regreso del Málaga CF a Primera División no solo trae consigo una mayor exigencia deportiva. La vuelta a la máxima categoría también obliga a acelerar una serie de actuaciones en La Rosaleda, un estadio que, pese a tener ya el horizonte puesto en su sustitución con el futuro recinto de la ampliación de la Universidad, deberá adaptarse a las exigencias que marca LaLiga para albergar partidos del más alto nivel.

Urgente: luminación y filtración de agua

La entidad blanquiazul ya trabaja junto a los propietarios del estadio —Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Junta de Andalucía— para acometer varias intervenciones consideradas prioritarias. Así lo confirmó este jueves el director general del club, Kike Pérez, quien reconoció que algunas actuaciones no pueden esperar.

"Nos lo han pasado internamente y, efectivamente, La Rosaleda necesita de manera urgente la iluminación y el tema de la filtración de agua. Estamos hablando con los propietarios y hay predisposición máxima en acometer eso, así que vamos por buen camino", explicó.

Kike Pérez, este jueves en la presentación de la campaña de abonados del Málaga CF. / Álex Zea

La actuación más urgente pasa por dos frentes claramente identificados desde hace tiempo: la impermeabilización de La Rosaleda y la renovación completa de su sistema de iluminación. En el primero de los casos, el estadio arrastra desde hace años problemas de filtraciones derivados de la falta de una impermeabilización integral de la cubierta, una circunstancia que provoca la aparición de goteras y otras incidencias cada vez que las lluvias hacen acto de presencia.

El otro gran punto de actuación afecta a la iluminación del recinto. La instalación actual ha quedado obsoleta y, además de no ajustarse a los estándares que exige la élite del fútbol profesional, supone un elevado coste energético para el estadio. La sustitución por un sistema de tecnología LED se presenta como una necesidad tanto por cuestiones de eficiencia como por las mayores prestaciones que ofrece para la celebración de partidos y retransmisiones televisivas.

En realidad, ninguna de estas actuaciones pilla por sorpresa al Málaga CF pero el ascenso a Primera División no hace más que convertir esas recomendaciones en actuaciones prácticamente inaplazables.

Las "U televisivas"

A ello se suma la adaptación de las conocidas como "U televisivas". La producción audiovisual en Primera División requiere una infraestructura superior a la existente en Segunda, tanto en espacios destinados a operadores de televisión como en posiciones de cámaras, cableado, zonas técnicas y otros requisitos vinculados a la retransmisión de los encuentros. Son aspectos menos visibles para el aficionado, pero imprescindibles para cumplir con las exigencias de LaLiga y de los operadores audiovisuales.

Imagen de La Rosaleda, estadio de fútbol del Málaga CF. / Málaga CF

Necesidades para el presente

Todo ello dibuja una situación particular. Mientras gran parte de la atención institucional ya empieza a centrarse en el futuro estadio que debe estar culminado en el horizonte de 2032, La Rosaleda sigue teniendo que responder a las necesidades del presente. Su fecha de marcha está marcada, pero eso no exime de realizar inversiones que permitan al Málaga CF competir en Primera División con todas las garantías.

Las actuaciones más urgentes deberán ejecutarse en el menor plazo posible para que el templo del fútbol malagueño cumpla con todos los requisitos exigidos por LaLiga. El objetivo es claro: que el regreso del Málaga a la élite no solo se note sobre el césped, sino también en una infraestructura que, aunque afronta sus últimos años de vida útil, todavía tiene mucho por albergar.