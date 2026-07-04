Málaga CF 26/27: 22 fichas, Galilea y otras muchas decisiones para Loren y Funes

El Málaga CF 2026/27 ya ha escrito sus primeras líneas, pero no son pocas las que están por venir. Además, en un mercado de fichajes marcado por los tiempos que impone el Mundial. Son seis jugadores cuyo adiós ha sido oficial, hay otros que aún puede regresar y otras muchas decisiones por parte de Loren Juarros y Juanfran Funes para terminar de cerrar el número de movimientos que necesita el club de Martiricos.

Jokin Gabilondo, Víctor García, Javi Montero, Josué Dorrio, Darko Brasanac y Carlos Dotor (fin de cesión) son los jugadores cuyo contrato ya no les vincula con el Málaga CF. Luismi es un caso especial, será él quien comunique lo que ocurra con su paradero más inmediato.

22 fichas

¿Desde qué punto parte el Málaga CF en esta ventana de incorporaciones? La plantilla cuenta oficialmente con 22 fichas profesionales ocupadas, aunque con algún matiz. Alfonso Herrero, Carlos López, Puga, Murillo, Pastor, Moussa, Dani Sánchez, Izan Merino, Dani Lorenzo, Ramón, Juanpe, Joaquín, Larrubia, Haitam, Lobete, Chupe y Niño repiten con respecto a la temporada pasada. Ahí van 17.

El 'Funesbuque' mantiene el grueso de su plantilla. / Álex Zea

Este verano van a 'ascender' en cuanto al dorsal Recio, Rafa Rodríguez y Arriaza, que cuenta desde este verano con ficha del primer equipo. Todos ellos han venido teniendo un número superior al 25, pero esta temporada cambia. Si un jugador tiene 23 años cumplidos o los cumple durante el curso, LaLiga decreta que deben tener obligatoriamente ficha profesional del primer equipo y dorsal entre el 1 y el 25. Todos ellos lo hacen, por lo que ya van 20.

Y quedan dos futbolistas: Rafita y Ochoa. Ambos podrían volver a contar en Primera División con un número en su camiseta superior al 25. El de Vélez-Málaga cumple 22 años en octubre, mientras que el internacional por Irlanda cumple 20 el 18 de abril del próximo año. Loren Juarros dejó la puerta abierta a utilizar dorsales de canteranos, pero estos son los dos únicos casos en los que podría realizarse. Así que 22 fichas.

Einar Galilea

La número 23 parece clara y evidente: Einar Galilea. El central vasco tiene muy encarrilada su renovación con el Málaga CF. Es el único perfil de los que acababan contrato que el club de Martiricos ha priorizado para jugar a partir de agosto en Primera División -Dotor es otro caso porque pertenece al Celta de Vigo- y se vestirá de blanquiazul para debutar, a sus 32 años, en la máxima categoría del fútbol español.

Fichajes

Con 23 fichas ocupadas, 21 si Rafita y Ochoa cuentan con dorsal de canterano, el margen de maniobra de Loren Juarros es muy ajustado. Sobre la mesa ya hay tres fichajes prácticamente confirmados que se van a realizar: el lateral izquierdo titular, un central -sin contar a Galilea- y el tercer delantero para acompañar a Niño y a Chupe. Son los tres movimientos a los que se ha hecho referencia en las últimas comparecencias y que marcan el nivel mínimo del mercado de fichajes del Málaga CF de Primera División. En el horizonte, otro nombre indudable: Dotor y un deseo común de volver.

Haitam podría salir para buscar una cesión con minutos y regularidad. / Málaga CF

Capítulo de cesiones

Hay futbolistas a los que se les ha visto muy poco y que podrían encontrar en la cesión una gran oportunidad de tener minutos. No es que hablemos del nivel de Segunda, es que ya es ofrecer garantías en LaLiga EA Sports. Hay dos nombres en la casilla de salida como son Moussa y Haitam. A los dos les han perseguido las lesiones en los últimos años de su carrera. El central se estuvo recuperando de una grave lesión de rodilla, mientras que el extremo no ha tenido continuidad física. Arriaza es otra opción, ni siquiera debutó en Segunda.

"El día 13 estarán todos, arrancaremos con ellos. Veremos cómo tiran las primeras semanas. Tenemos hasta el 1 de septiembre para tomar decisiones. Tenemos confianza como la teníamos en su momento con Larrubia, Dani Lorenzo o Murillo", reconoció Loren sobre ellos en rueda de prensa.

Precisamente, hasta el 1 de septiembre queda tiempo. La pretemporada va a jugar un papel importante en la toma de decisiones, pero todas las partes son conscientes de que hay que aligerar parte de la plantilla para acometer todas las operaciones.