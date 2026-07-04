El "buen rollo" de Chupe y Adrián Niño se mantiene en las vacaciones del Málaga CF

Mientras disfrutan de sus merecidas vacaciones, después de impulsar al Málaga CF a Primera División, Chupe y Adrián Niño han vuelto a dejar una imagen que ilusiona al malaguismo. Ambos compartieron en redes sociales una fotografía desde el mismo destino, reflejando una complicidad que ya era evidente sobre el césped y que también se mantiene lejos de los terrenos de juego.

Niño y Chupe juntos durante las vacaciones del Málaga CF. / @adriiinh7

Dupla ofensiva para Primera División

Durante toda la temporada han competido por un mismo puesto, pero eso nunca ha impedido que mantengan una excelente relación. Al contrario. Dentro del vestuario siempre han mostrado una gran sintonía y se han convertido en dos de los futbolistas más cercanos del grupo. Ahora, también en vacaciones, han querido compartir ese buen ambiente con una imagen que ha gustado mucho entre la afición blanquiazul.

Y es que Chupe y Niño representan la gran apuesta ofensiva del Málaga CF para su regreso a la máxima categoría nacional. La dirección deportiva trabaja en la incorporación de un tercer delantero, pero con una idea muy clara: encontrar un futbolista que llegue sabiendo que será un complemento a ambos.

Adrián Niño

En el caso de Adrián Niño, su continuidad sigue siendo uno de los asuntos del verano, aunque desde el club muestran tranquilidad. El delantero de Rota fue el primer futbolista por el que el Málaga realizó un desembolso económico en ocho años, pagando 400.000 euros por su fichaje, hace ahora 12 meses. Sin embargo, el Atlético de Madrid se reservó una opción de recompra durante cada una de las temporadas de su contrato. Este verano puede recuperarlo por 1,2 millones de euros.

Pese a ello, el escenario que se maneja en Martiricos es optimista. Tanto el club malagueño como el jugador desean que el delantero continúe de blanquiazul. Está plenamente adaptado a la ciudad, al vestuario y al proyecto, y su intención es disputar LaLiga con el conjunto malaguista.

Así lo dejó entrever también Loren Juarros al inicio del mercado de fichajes: "A día de hoy, nadie se ha puesto en contacto. Adrián está encantado aquí en Málaga y estamos en Primera División. No creo que sea fácil que lo saquen de aquí". El director deportivo blanquiazul confirmó así que durante toda la pasada temporada no hubo ningún tipo de comunicación con el Atlético de Madrid respecto a la situación del atacante.

Niño ha caído de pie en el vestuario. Sin ser malagueño ni canterano, siente el proyecto como uno más y su compromiso ha sido total, incluso cuando Chupe partía por delante en la rotación. Y, sin duda, ha tenido un peso muy importante en la hazaña del equipo, contribuyendo con 12 goles entre Liga Hypermotion y Copa del Rey.

El gaditano ya sabe lo que es debutar en LaLiga EA Sports. Lo hizo el 18 de enero de 2025 con el Atlético de Madrid, de la mano de Diego Simeone, disputando los últimos 20 minutos del encuentro frente al Leganés. Hasta la fecha, esa sigue siendo su única participación en la máxima categoría.

Chupe, Niño y Ochoa celebran el segundo gol en Zaragoza del delantero cordobés. / JAVIER BELVER (EFE)

Confianza en Chupe y Niño del Málaga CF

Chupe, por su parte, firmó una temporada histórica. Sus 25 goles en la campaña 2025/26 lo convirtieron en el primer futbolista del Málaga CF menor de 22 años en alcanzar esa cifra en Segunda División desde 1969. Ha sido, sin duda, una de los grandes descubrimientos de toda la "Hypertensiones".

El deseo de todas las partes es que los próximos minutos de Adrián Niño en Primera División, así como el estreno de Chupe en la élite, lleguen con la camiseta blanquiazul. Juntos forman una dupla que ilusiona al malaguismo y sobre la que el club deposita buena parte de su confianza para afrontar el regreso a la máxima categoría.