Útima semana de vacaciones para el Málaga CF: Fichajes, ¿cesiones? y pretemporada

Antes de volver al trabajo, el Málaga CF afronta una última semana de vacaciones con muchos deberes en los despachos. Tras culminar el ascenso a Primera División el pasado 20 de junio a través del play off, el conjunto blanquiazul apenas ha dispuesto de unas semanas para desconectar antes de arrancar la pretemporada, para la que solo faltan 8 días.

Vuelta al trabajo el 13 de julio

La vuelta al trabajo está fijada para el lunes 13 de julio, por lo que el descanso será considerablemente menor que el del resto de rivales de la categoría. Mientras los futbolistas apuran sus últimos días de vacaciones, la dirección deportiva liderada por Loren Juarros trabaja a pleno rendimiento para perfilar la plantilla con la que Juanfran Funes afrontará el regreso del club a la máxima categoría ocho años después. ¿Habrá alguna cara nueva en el primer entrenamiento de la pretemporada...? Es una pregunta que se hace la afición y que por ahora no tiene respuesta.

Alfonso Herrero y Carlos López volverán a compartir la portería del Málaga CF. / Málaga CF

Las últimas semanas han sido realmente frenéticas para la entidad de Martiricos. El club conoció la ubicación de su futuro estadio, se presentó el calendario de la próxima temporada, se abrió oficialmente el mercado de fichajes, se presentó la campaña de abonados y se anunciaron las actuaciones que deberán acometerse en La Rosaleda para adecuarla a Primera División.

Marchas hasta la fecha

Lo que va de verano también ha estado marcado por las despedidas. La afición ha tenido que decir adiós a seis futbolistas que formaron parte del ascenso. Jokin Gabilondo, Víctor García, Javi Montero, Josué Dorrio, Darko Brasanac y Carlos Dotor, tras finalizar su fin de cesión, ya pertenecen al Málaga CF. El caso de Luismi continúa pendiente y será el propio futbolista quien comunique su futuro.

22 fichas ocupadas

Con ese escenario, Loren Juarros centra todos sus esfuerzos en la confección de una plantilla competitiva para Primera División. A día de hoy, a punto de entrar en la última semana de vacaciones, el Málaga CF cuenta con 22 fichas profesionales ocupadas, aunque con varios matices.

A los jugadores que continúan respecto al curso pasado —Alfonso Herrero, Carlos López, Puga, Murillo, Pastor, Moussa, Dani Sánchez, Izan Merino, Dani Lorenzo, Ramón, Juanpe, Joaquín, Larrubia, Haitam, Lobete, Chupe y Niño— se suman los ascensos definitivos al primer equipo de Recio, Rafa Rodríguez y Arriaza. Rafita y Aarón Ochoa podrían mantener dorsal del filial gracias a su edad, lo que permitiría liberar margen dentro del límite de 25 licencias profesionales.

Chupe, Dani Lorenzo, Montero, Lobete, Larrubia y Einar posan en el aeropuerto. / Málaga CF

La plantilla, obviamente, aún está lejos de quedar cerrada. La renovación de Einar Galilea está muy encaminada, el regreso de Dotor sigue siendo una posibilidad si el Celta lo facilita y Jauregi tampoco está completamente descartado. Paralelamente, el club tiene marcadas tres prioridades para el mercado: incorporar un lateral izquierdo titular, un central y un tercer delantero que complete la parcela ofensiva junto a Chupe y Niño. Refuerzos que Funes querría tener este próximo lunes 13, pero que parecen complicados para esa fecha.

Posibles cesiones

Tampoco se descartan más movimientos en el capítulo de salidas. Futbolistas con menos protagonismo como Moussa o Haitam podrían buscar minutos mediante una cesión tras varias campañas condicionadas por las lesiones, mientras que Arriaza también aparece entre los candidatos a salir para seguir creciendo lejos de La Rosaleda. Muchos de ellos podrían empezar la pretemporada con el primer equipo e ir saliendo con el paso de los días hacia sus nuevos destinos.

Haitam en un entrenamiento con el Málaga CF. / Málaga CF

Primeros amistosos

Solo 12 días después del inicio del trabajo, el equipo disputará su primer amistoso el 25 de julio (19:00 horas) frente al Leicester City en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Ahí hay que esperar que sí sea ya con alguna cara nueva. El conjunto inglés, campeón de la Premier League en 2016 y actualmente en la tercera categoría, será la primera prueba del 'Funesbuque' antes del regreso a la máxima división nacional. El club anunciará en los próximos días la asistencia de público a este encuentro, además del resto de amistosos que confeccionarán la pretemporada.

La cuenta atrás definitiva para que el nuevo Málaga CF de Primera División empiece a andar vive sus últimos días. Entre renovaciones, fichajes, posibles salidas y los primeros entrenamientos, el club seguirá construyendo el proyecto con el que volverá a competir en Primera División ocho años después. Mientras, el mercado estará abierto hasta el 1 de septiembre para perfilar una plantilla adaptada a las exigencias de la élite.