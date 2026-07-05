Luto en el fútbol español por la muerte de Díaz Novoa, entrenador hace tres décadas del Málaga CF

El entrenador José Manuel Díaz Novoa ha fallecido a los 82 años de edad. Atrás queda una vida entregada al fútbol y que vivió en en el seno del Málaga CF, durante la temporada 96/97 y en Segunda B, su última etapa como técnico. El asturiano estuvo vinculado especialmente al Sporting y no pudo pasar de los 21 encuentros en la Costa del Sol. Aquel periplo estuvo marcado por la imposibilidad de ascender a Segunda B.

El Málaga CF ha emitido un comunicado público en sus perfiles en redes sociales: "El club lamenta el fallecimiento de José Manuel Díaz Novoa, técnico asturiano que entrenó al #MálagaCF en el curso 96/97, así como la muerte de Curro Álvarez de la Cruz, histórico árbitro asistente malagueño. Un sentido abrazo para familiares, compañeros y amigos. DEP".

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En las filas del Sporting mantiene varios registros históricos, pero también pasó por los banquillos del Celta, Espanyol o Burgos. Recaló en Málaga en la jornada 14 de aquella campaña, en sustitución de Pepe Cayuela, y los resultados no acompañaron en ese sueño por volver a la elite del fútbol español tras la desaparición del CD Málaga. Habría que esperar a la siguiente campaña para que el futuro de la entidad blanquiazul cambiase definitivamente el guión de su aún por entonces corta historia.