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Luto en el fútbol español por la muerte de Díaz Novoa, entrenador hace tres décadas del Málaga CF

El técnico asturiano ocupó durante 21 partidos el banquillo malaguista en una temporada 96/97 marcada por la imposibilidad de ascender a Segunda B

José Manuel Díaz Novoa, exentrenador del Málaga CF y exjugador del Sporting.

José Manuel Díaz Novoa, exentrenador del Málaga CF y exjugador del Sporting. / Ángel González

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Fran Extremera

Fran Extremera

El entrenador José Manuel Díaz Novoa ha fallecido a los 82 años de edad. Atrás queda una vida entregada al fútbol y que vivió en en el seno del Málaga CF, durante la temporada 96/97 y en Segunda B, su última etapa como técnico. El asturiano estuvo vinculado especialmente al Sporting y no pudo pasar de los 21 encuentros en la Costa del Sol. Aquel periplo estuvo marcado por la imposibilidad de ascender a Segunda B.

El Málaga CF ha emitido un comunicado público en sus perfiles en redes sociales: "El club lamenta el fallecimiento de José Manuel Díaz Novoa, técnico asturiano que entrenó al #MálagaCF en el curso 96/97, así como la muerte de Curro Álvarez de la Cruz, histórico árbitro asistente malagueño. Un sentido abrazo para familiares, compañeros y amigos. DEP".

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En las filas del Sporting mantiene varios registros históricos, pero también pasó por los banquillos del Celta, Espanyol o Burgos. Recaló en Málaga en la jornada 14 de aquella campaña, en sustitución de Pepe Cayuela, y los resultados no acompañaron en ese sueño por volver a la elite del fútbol español tras la desaparición del CD Málaga. Habría que esperar a la siguiente campaña para que el futuro de la entidad blanquiazul cambiase definitivamente el guión de su aún por entonces corta historia.

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