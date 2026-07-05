El Málaga CF se mira con un talonario muy limitado en el espejo de Primera

La cordura que impone la intervención judicial del Málaga CF choca de manera frontal con los primeros traspasos que se han dado en el mercado de fichajes de Primera División. Así lo dictan movimientos como el de hace unos días, con otro recién ascendido como el Deportivo depositando los 9 millones de euros de la cláusula de rescisión del guardameta internacional Leo Román.

Queda claro que el fútbol español ha entrado oficialmente en una nueva dimensión de opulencia económica. De otra forma no se puede entender cómo surgen ciertos refuerzos, a años luz de quienes intentan competir con el romanticismo por bandera. El mercado estival no ha hecho más que arrancar y ya ha dejado una declaración de intenciones.

La estrategia de La Academia frente a los gastos millonarios que no entienden de trayectoria reciente

Hablamos de cifras prohibitivas para las oficinas de Martiricos, donde ningún responsable daría un paso capaz de poner en riesgo el patrimonio del club. Frente a ese escaparate de talonarios y alegrías financieras la cautela no está reñida con esa dignidad y trabajo de cantera que tantas alegrías le ha dado en estos últimos años a la masa social blanquiazul.

Porque frente a los grandes nombres que reforzarán a los grandes clubes españoles, como son los casos de los internacionales Cucurella (Real Madrid), Anthony Gordon (Barcelona) o Grimaldo (Atlético de Madrid), traspasos como el del Deportivo no tienen por qué variar esa estrategia que tan buenos frutos ha dado en los dos últimos ascensos del Málaga CF. Así, mientras otros queman naves en busca de nombres de relumbrón, el club blanquiazul se mira a sí mismo en La Academia.

Cada céntimo se controla con precisión de cirujano a la hora de abrir posibles heridas

Es la cruda realidad de un club intervenido judicialmente, donde cada céntimo debe ser justificado y donde la ingeniería en el departamento económico pesa tanto o más que el criterio de los ojeadores. La clave del tablero malaguista la verbalizó con nitidez quirúrgica el director deportivo, Loren Juarros: "Podemos equivocarnos en fichajes, pero no en contratos ni supuestos económicos".

Loren Juarros y Adrián Niño, el pasado año, en la presentación del jugador del Málaga CF. / Málaga CF

El Málaga CF no puede, aunque así lo quisiera, meterse en la puja por las perlas del mercado. El control de la masa salarial y la fiscalización que impone LaLiga obligan a una economía de guerra, pese a lo mucho que la provincia ganará con el regreso a tan potente escaparate, pues los traspasos millonarios están aquí vetados. Sólo queda paciencia, convicción en el patrimonio que suponen los canteranos y un rastreo exhaustivo de jugadores libres, así como la captura de cesiones estratégicas donde el club de origen asuma parte de la ficha.

La meta es la de poder confeccionar una plantilla equilibrada con unas 22 fichas profesionales, sin hipotecar el mañana de la institución. Ante este corsé financiero el Funesbuque no es una solución temporal, sino una filosofía de vida al que no poder renunciar. Los jóvenes talentos que vienen de las categorías inferiores han demostrado tener la personalidad necesaria para sostener el peso de la camiseta blanquiazul.

A la caza de algún veterano de guerra que pueda apuntalar el nuevo proyecto en la elite nacional

El perfil de fichaje que busca el Málaga no responde al del cromo más ansiado del álbum, sino al de ese veterano de guerra capaz de hacer pegamento en el vestuario y aportar tranquilidad en esos momentos en los que más se necesita. Se esperan incorporaciones que puedan servir de faro para los propios canteranos. Es la fórmula elegida para asentar el proyecto en la élite.

La Rosaleda no celebrará por lo tanto en las próximas semanas la llegada de estrellas de portadas millonarias, pero se asegurará algo mucho más valioso: su propia supervivencia y la defensa de un modelo de pertenencia que el dinero simplemente no puede comprar.

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En la selva de los salarios disparados, el Málaga prefiere el escudo de su cantera y la rigidez de su presupuesto antes que volver a coquetear con el abismo. No son tiempos para "volvernos locos", como dictan los propios dirigentes blanquiazules de manera pública.