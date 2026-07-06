Temporada 26/27
El Málaga CF presenta su segunda camiseta para el regreso a Primera División: precio y fecha de venta
Está inspirada en la iglesia de San Juan y recupera como una de las grandes novedades el escudo a color original y bordado
Comentaba Kike Pérez en rueda de prensa que no se planteaban hacer presentaciones oficiales de nuevas equipaciones con convocatoria, sino recuperar el factor sorpresa y tener un impacto más grande, y aquí está. El Málaga CF ha presentado este lunes, a través de las redes sociales, otra de sus equipaciones para jugar a partir de agosto en Primera División.
Venta
La camiseta estará a la venta desde este mismo lunes, a partir de las 10.00 horas, en todas las tiendas del club blanquiazul: Marqués de Larios, Estadio de La Rosaleda y online. Tendrá un precio de 79,95 euros. Ha sido una sorpresa como ya lo fue la primera, que se presentó cuando ni siquiera estaba asegurado el play off de ascenso, en la previa contra el Racing de Santander. Ese primer día se vendieron alrededor de 1.000 unidades.
Una camiseta de Málaga
Ahora, el color es muy diferente. La elástica respira la ciudad de Málaga por cada rincón. El diseño se ha inspirado en la pared de la iglesia de San Juan Bautista, situada en el corazón del centro de la capital y declarada Bien de Interés Cultural como parte del patrimonio histórico de Andalucía. De hecho, lleva sobre los hombros y una repetición del patrón de la pared.
A su vez, en el cuello interior, si en la primera camiseta aparecía escrito ‘MUY NOBLE’, en la segunda aparece ‘MUY LEAL’ como paralelismo a la inquebrantable lealtad de la afición con su equipo, la fe representada por la Iglesia de San Juan y el lema de Málaga como "primera en el peligro de la Libertad, la muy Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy Benéfica, muy Ilustre y siempre Denodada Ciudad de Málaga".
Otro de los detalles que más ha gustado entre la afición ha sido la recuperación del escudo del Málaga CF a color, el original y bordado, así como el logotipo de hummel bordado, en un claro guiño a las raíces malaguistas que conecta generaciones y simboliza la esencia de la institución ‘since 1904’.
Descripción técnica
El club de Martiricos también ha querido presentar una camiseta más ligera en cuanto a la ventilación con un tejido 'nido de abeja' para ofrecer así un acabado de alta calidad.
"Málaga es sentimiento, historia, cultura, identidad y pertenencia. Y el diseño nuevo de hummel busca reforzar ese vínculo entre club y ciudad para que cualquier malaguista, esté donde esté, se sienta representado al vestirla. Con el mismo espíritu de lealtad que ha caracterizado a una afición que nunca falla y que llena las gradas de La Rosaleda cada partido. Y con una fuerte conexión emocional con el alma de una ciudad que vuelve a latir al ritmo de Primera División", resume el Málaga en su comunicado.
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