El Málaga CF podría recibir este verano una cantidad económica sin realizar un solo movimiento. De hecho, vendría desde el Sevilla por medio de Joaquín Martínez, ‘Oso’. El jugador hispano-argentino militó durante varias temporadas en La Academia blanquiazul y su salida ahora del conjunto de Luis García podría dejar ahora 350.000 euros -si se marcha por su cláusula- gracias a los mecanismos de solidaridad de la FIFA.

Oso es uno de los grandes nombres del mercado del Sevilla. Debutó en diciembre de 2025 con Matías Almeida este último curso y se convirtió en un imprescindible en los planes rojiblancos. También desde la llegada de Luis García. Cerró la temporada con 24 partidos, después de haber empezado el curso en las categorías inferiores, y dos goles y tres asistencias desde el carril zurdo, capaz de jugar como lateral y también como extremo.

Excanterano del Málaga CF

El Sevilla se remite a la cláusula de 20 millones de euros si algún club quiere ficharlo y ahí es donde entra el Málaga CF en escena. A la entidad de Martiricos le corresponde un 1,75% del traspaso definitivo. 0,25% por una temporada en la que tenía 16 años y el 1,50% restante por tres campañas en las que tenía 17 años o más. Eso sí, la condición indispensable para recibir estos 350.000 euros, previo pago de los 20 millones de euros, es que su salida sea a un equipo extranjero.

Precisamente, esa irrupción no ha pasado en balde para nadie. Estrasburgo, Fiorentina y Nottingham Forest son algunos de los clubes que han preguntado por él en las últimas semanas. También hay interés en España, pero la entrada de un equipo de la Premier League va a colocar las exigencias económica bien altas. La situación económica del Sevilla es la que es y necesita una venta importante para equilibrar los salarios e ir a por un delantero.

Oso en el partido entre Sevilla y Levante. / EFE

Deseo del Sevilla de renovar

No obstante, el objetivo desde la ciudad hispalense es poder renovarle. Acaba contrato en 2027, lo que obliga a las oficinas del Sánchez Pijuán a tomar una decisión inmediata para evitar que el próximo verano se vaya gratis cuando ahora piden 20 millones de euros, su cláusula de salida. Prolongar su contrato ha sido la idea del club durante todo el curso, pero no ha sido así desde la parte del jugador.

Va a ser uno de los grandes temas del verano en el Sevilla FC y el Málaga CF aguardará para recibir 350.000 euros si su excanterano sale rumbol al fútbol internacional. El Nottingham Forest es el que ahora tiene más posibilidades de llevarse a Oso, que facilitaría a los hispalenses la búsqueda de un delantero.