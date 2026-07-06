Sergio Pellicer ficha por la agencia de representación de Pep Guardiola

Sergio Pellicer, el segundo entrenador con más partidos en la historia del Málaga CF, ha fichado por Sports Entertainment Group (SEG), una agencia internacional de representación con presencia en el mercado de jugadores, técnicos y profesionales vinculados al fútbol. Un movimiento que llega después de no entrenador desde noviembre de 2025, cuando cerró su segunda etapa al frente del conjunto blanquiazul.

La operación no implica, por ahora, su regreso inmediato a los terrenos de juego, pero sí supone un gesto relevante de cara a su futuro. Pellicer pasa a estar representado por una estructura con dimensión internacional y capacidad de movimiento en distintos mercados, en plena fase de reposicionamiento tras varios meses alejado de los banquillos.

Sergio Pellicer ocupa un lugar primordial en la carrera de 'los bichos' del Málaga CF. / Álex Zea

Sin entrenar desde su salida del Málaga

Pellicer dejó el Málaga CF en noviembre de 2025 después de un inicio de temporada muy gris. Seis derrotas a domicilio y otros pinchazos en La Rosaleda llevaron a aquel 1-0 en el Reino de León fuera determinante para punto y final a la etapa del de Nules en Martiricos.

El técnico había regresado al banquillo malaguista en enero de 2023 para intentar el milagro de evitar el descenso a Primera RFEF y fue una pieza clave en la reconstrucción deportiva posterior. Con él, el Málaga CF logró el ascenso a LaLiga Hypermotion en la temporada 2023/24 y posteriormente consiguió la permanencia en Segunda División en la campaña 2024/25.

Sergio Pellicer, manteado por la afición el día del ascenso en Tarragona. / Málaga CF

Una agencia de grandes nombres

SEG se presenta como una de las agencias de referencia en el fútbol internacional. Su estructura trabaja tanto con futbolistas como con entrenadores y presume de una amplia red de representación en distintos países. Entre los nombres vinculados a la compañía aparecen perfiles de máximo nivel como Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, además de técnicos como Erik ten Hag, Jon Dahl Tomasson o Robin van Persie.

La agencia también ha estado relacionada con futbolistas de primer plano como Cody Gakpo, Daley Blind, Sergio Gómez o Rasmus Højlund, lo que refleja el alcance de una estructura acostumbrada a operar en mercados de élite. En ese contexto se enmarca ahora la incorporación de Pellicer, que busca abrir nuevas opciones profesionales tras meses de espera.

Pellicer ya entrenó al Fuenlabrada entre las dos etapas del Málaga CF. Habrá cuáles son los próximos pasos en su carrera como profesional. Todo apunta a que habrá noticias pronto después del cambio de agencia.