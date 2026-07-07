El Celta inicia la pretemporada sin Dotor y con el Málaga CF pendiente de su futuro

El Celta es uno de los equipos de Primera División que comienza esta semana su pretemporada. Del 7 al 9 de julio están concentradas las pruebas médicas, aunque no será hasta el viernes a las 10.30 horas cuando Claudio Giráldez y los jugadores se reencuentren sobre el césped de Afouteza para preparar una nueva campaña en Europa. Sin embargo, aún no está presente Carlos Dotor, con unos días más de vacaciones y al que el Málaga CF sigue muy de cerca para volver.

El madrileño es uno de los grandes nombres del mercado de fichajes blanquiazul. Llegó a Martiricos la pasada temporada en calidad de cedido y se convirtió en una de las piezas indiscutibles del 'Funesbuque' hasta lograr el ascenso a LaLiga EA Sports, pero quien tiene que decidir ahora es el club de Vigo del que es propiedad. Aunque bien es sabido que el deseo del Málaga CF es volver a contar con el jugador en la máxima categoría, así como el de él mismo.

Dos años de contrato en el Celta

Dotor tiene contrato en tierras gallegas hasta 2028. El problema es que no entra en los planes de Giráldez como tampoco lo hizo los dos últimos veranos. En el primero salió como préstamo rumbo al Real Oviedo y después al Sporting de Gijón, y en el segundo lo hizo al conjunto blanquiazul, su cesión más satisfactoria.

El Celta no ve con malos ojos volver a repetir el proceso, más bien lo contrario. Con solo dos fichajes en nómina y a la espera de reforzar el equipo para competir en Europa League, son 28 jugadores con los que va a contar la plantilla del Celta a partir de este viernes y ahí es donde entra el Málaga CF, que aún no ha incorporado a ningún futbolista en este mercado de fichajes.

¿Cesión con compra obligatoria?

El plan del Celta está claro, dar salida a los jugadores que vuelven de cesión y con los que no cuenta Giráldez: Carles Pérez, Unai Núñez, Manu Sánchez -al que Loren Juarros tiene en su agenda de posibles laterales izquierdos- y Dotor. El club vigués es optimista con la situación de este último porque sabe del interés de Martiricos por tener al madrileño de vuelta con 'los bichos' y su salida debería ser relativamente sencilla si hay acuerdo.

El plan del Málaga CF también está claro, en cualquiera de sus esferas: volver a sumar al madrileño al centro del campo de Funes. La satisfacción es absoluta por parte de todos después de mostrarse como un jugador capaz de dominar el trabajo sucio, ser incansable en la presión, también en abarcar muchísimo terreno del campo y mejorar técnicamente y en sus decisiones con el balón.

Izan Merino, Dani Lorenzo y Dotor formaron un gran centro del campo. / Málaga CF

Quizás el problema esté en que los gallegos quieren una compensación económica a cambio de su salida. Con dos años aún de contrato, no ven con malos ojos ni una cesión ni tampoco un adiós definitivo. No obstante, el Málaga CF tiene muy claro que no va a hacer grandes desembolsos a lo largo de este mercado de fichajes, aunque sí se podría plantear una cesión con opción de compra de obligatoria.

Dotor regresará ahora más tarde al Celta al tener más días de vacaciones después de ascender el 20 de junio en Almería. Volverá al club de Vigo y tendrán que tomar una decisión acerca de su futuro, aunque ya sabe que no cuenta para Giráldez. En ese caso, el futbolista tiene claro que su prioridad número uno es jugar con el Málaga CF en Primera División y así lo intentarán todos.

El Málaga CF calienta motores para volver

Mientras tanto, los blanquiazules apuran sus últimos días de vacaciones. El próximo lunes 13 arranca la pretemporada y será el punto de partida para una campaña muy especial, ocho años después de vuelta a la máxima categoría. Por el momento, sin haber hecho oficial la renovación de Einar Galilea y sin haber anunciado al que será el primer fichaje del Málaga CF 2026/27. ¿Será Carlos Dotor? Habrá que esperar...