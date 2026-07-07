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Las opciones del Málaga CF en el Mundial para retrasar el inicio de Liga ante el Atleti: España, Noruega y Argentina
El Atlético de Madrid, primer rival de los blanquiazules en LaLiga EA Sports, tiene a jugadores en las tres selecciones y si alguna de ellas llega a las semifinales, la jornada inaugural del Metropolitano cambiará de fecha
El Málaga CF ya sabe lo que tiene que ocurrir en este final de semana para saber si se retrasa unos días su jornada inaugural en Primera División. En un principio, está fijado para el fin de semana del 15/16 de agosto, pero la más que posible presencia de varios futbolistas del Atlético de Madrid en las semifinales del Mundial apuntan a alargar la pretemporada blanquiazul. Las opciones pasan por España, Noruega y Argentina, ya en cuartos.
Mundialistas del Atlético
LaLiga tomó la determinación de que aquellos clubes que tuviesen implicados a algún futbolista en las semifinales o la final del Mundial podrían ver atrasado unos días su inicio liguero. ¿Cuánto tiempo? Esa es la gran pregunta a resolver. Todo apunta a que el partido pasaría a estar entre la segunda y la tercera jornada, con lo que se le quedaría al 'Funesbuque' un calendario con Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid y Real Madrid. Aún queda confirmarlo.
Se ve de lleno afectado el equipo al que se enfrenta el Málaga CF en la jornada inaugural en el Metropolitano. El conjunto colchonero cuenta con siete mundialistas en activo: Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena en España; Alexander Sorloth en Noruega; y Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone en Argentina. Si alguna de esas selecciones alcanza las semifinales o la final del torneo, el partido inaugural del Málaga CF podría retrasarse para garantizar el periodo mínimo de descanso que se exige y la preparación de los jugadores internacionales antes del arranque de LaLiga EA Sports.
España-Bélgica
La primera opción la va a protagonizar, precisamente, la España de Luis de la Fuente. La selección nacional disputará su partido de cuartos de final contra Bélgica este viernes a partir de las 21.00 horas. Los españoles llegan después del gol de Mikel Merino en el minuto 91 ante Portugal, mientras los belgas arrasaron a Estados Unidos (1-4) después de la gravísima polémica con la roja suspendida de Balogun.
Noruega-Inglaterra
Después llegará Noruega contra Inglaterra (sábado, 23.00 horas). La selección nórdica firmó una de las sorpresas de los octavos de final después de eliminar a Brasil (1-2) con un doblete de Erling Haaland. En el otro lado, el cuadro de Thomas Tuchel tuvo que sufrir más de lo esperado para continuar su camino hacia el título del Mundial por delante de México (2-3).
Argentina busca rival
La Argentina de Leo Messi evitó un cataclismo histórico con una proeza: del 0-2 al 3-2 en cuestión de 15 minutos contra Egipto. Es la gran remontada del Mundial en un partido que cambió por completo después de la pausa de hidratación. Así, la albiceleste busca el rival que saldrá del Suiza-Colombia. Los cuartos de final serán la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 03.00 horas.
No es un asunto baladí porque el Málaga CF apenas va a tener un mes de pretemporada. Empezará este lunes y podría ganar una semana más si España, Noruega y/o Argentina llegan a las semifinales del Mundial.
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