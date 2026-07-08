Chupe, Joaquín, Dani Sánchez y Jauregi trabajan juntos antes de iniciar la pretemporada del Málaga CF

Al 'Funesbuque' le quedan menos de cinco días para regresar al terreno de juego con una pretemporada muy especial para preparar el curso en Primera División. Apenas ha tenido vacaciones el Málaga CF después de ascender el 20 de junio en Almería, pero hay varios jugadores que han optado por pasar juntos estos últimos compases de relajación. Antes fueron Chupe y Niño y ahora han sido Chupe, Joaquín, Dani Sánchez y Jauregi, este último sin contrato en Martiricos.

Chupe, Joaquín y Dani Sánchez

Los cuatro futbolistas se han dejado ver este miércoles a las órdenes de León Élite Center para apretar a nivel físico en esta previa de pretemporada. El cordobés y los dos malagueños empezarán a quemar las naves el lunes con el resto del Málaga CF, pero el trabajo físico que están haciendo todos los futbolistas, tal y como están dejando ver en las redes sociales, deja claro que Primera División requiere un nivel de exigencia muy diferente.

Precisamente, los tres que siguen en Martiricos van a debutar a partir del mes de agosto en la máxima categoría. Las expectativas son muy altas por lo que se ha visto de ambos en Segunda, liderando al 'Funesbuque' durante el mes de abril principalmente. Al '11' le llega la gran oportunidad del hijo pródigo que quiso volver a casa para llevarlo a lo más alto, mientras que el '9' se va a poner a los ojos del mejor fútbol español después de sus 25 goles. El '18' afronta un verano importante ante las dudas sobre su adaptación a la élite.

¿Futuro de Jauregi?

En el otro lado, Jauregi no tiene contrato con el Málaga CF. Terminó su relación con el club blanquiazul el pasado 30 de junio, pero lo cierto es que se trata de una de las opciones que tiene Loren Juarros en su agenda de delanteros para estar el próximo curso en Primera División. Lo reconoció en rueda de prensa el director deportivo y que el futbolista esté en la Costa del Sol es una clara señal.

Eneko Jauregi cuenta con opciones de pertenecer otra vez al Málaga CF. / Málaga CF

El club tiene muy clara las premisas de lo que debe tener el tercer ariete que acompañe a Chupe y a Niño en LaLiga EA Sports y Jauregi cumple muchas de ellas. Por ejemplo, ser consciente de que la prioridad del cuerpo técnico es no tapar la proyección de dos de jóvenes baluartes. La cuestión está en si tiene las condiciones necesarias como para jugar en Primera División, más allá de desempeñar un importante rol en el vestuario.

Habrá que ver cómo llega a su final la resolución por ser el tercer delantero blanquiazul. No apunta a ser una decisión inmediata, sino que es una de las fichas sobre la que hay que recoger más opciones. Es un perfil muy claro el que quieren Loren y Funes, y Jauregi espera en la retaguardia por si es el elegido.