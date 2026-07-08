El Málaga CF hace oficial la renovación de Einar Galilea por una temporada

Einar Galilea era uno de los nombres marcados en rojo en la actualidad del Málaga CF. Terminaba contrato como blanquiazul este pasado 30 de junio, después del ascenso, junto a otros muchos jugadores, pero su futuro era una incógnita por desvelar... hasta hoy. El central vasco renueva una temporada más con el club de Martiricos, hasta 2027, y tendrá la oportunidad de debutar en Primera División.

Lo cierto es que el silencio acerca de su situación ya invitaba a pensar que su situación era distinta a la de otros jugadores que sí han salido en los últimos días de junio. Y así ha sido. No hubo adiós en su momento porque la intención por parte del club fue siempre renovar a Galilea, aún más después de la lesión de Murillo que le impedirá estar con el grupo en el inicio de Liga.

Einar Galilea marcó el gol de la primera victoria del Málaga CF de Funes. / Gregorio Marrero

El vitoriano acumula 83 partidos con el Málaga CF en estas tres temporadas y podían haber sido más. Esta última temporada, dos lesiones le han frenado en un gran momento. La primera fue en febrero y la segunda en el partido de ida del play off contra Las Palmas, lo que le impidió estar en el resto de los cruces. Ha sido un fijo para Funes en todo momento, por delante de Montero, y un gol suyo frente al Mirandés cambió la historia más reciente de este equipo con la victoria en el debut del técnico de Loja.

Bloque de Primera RFEF

A excepción de los canteranos, es una de las pocas piezas del bloque de Primera RFEF que va a lograr dar el salto desde el barro hasta la máxima categoría con el Málaga CF: Alfonso Herrero, Juanpe, Dani Sánchez, Puga -aterrizó en el mercado de invierno- y el propio Galilea. Al menos, todos ellos tienen contrato para hacerlo. Llegó a la Costa del Sol en 2023 después de varias experiencias en Croacia y ahora podrá reencontrarse con sus orígenes, el Alavés.

Estreno en Primera

Así, Galilea debutará a sus 32 años en Primera División. Tuvo la oportunidad de hacerlo hasta en tres temporadas en Mendizorroza, pero el momento llegará ahora, con 'los bichos'. No apunta a ser el titular en LaLiga EA Sports, pero, a falta de fichajes, es la pieza de mejor rendimiento disponible para la jornada inaugural ante el Atlético de Madrid. Murillo se perderá el inicio de la temporada por una lesión de rodilla.

Por lo pronto, hay Einar Galilea hasta 2027. A partir de ahí, tocará decidir si son uno o dos centrales los que están por venir para acompañar a Galilea, Pastor y Murillo. Otra decisión importante es lo que va a ocurrir con Moussa y Recio, si ambos van a salir cedidos en busca de minutos o si uno de ellos se va a quedar para ocupar el quinto puesto de central.

"Einar se ha convertido en una pieza clave en el equipo tanto dentro como fuera del campo. El defensor ha tenido una participación regular a lo largo de su trayectoria en el Málaga CF, es uno de los capitanes del equipo y cuenta con dos ascensos a sus espaldas. Con esta renovación, Einar jugará con el Málaga CF en LALIGA EA SPORTS, la máxima categoría nacional. El defensor ha representado en estos tres años los valores de trabajo, compañerismo y sacrificio que identifican a este Club, y volverá a hacerlo durante un curso más", cierra el comunicado.