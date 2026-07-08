El Málaga CF es uno de los cinco equipos de Primera que aún no ha realizado ningún fichaje

Ha llegado a su fin la primera semana del mercado de fichajes y el Málaga CF es uno de los cinco equipos de LaLiga EA Sports que aún no ha realizado ninguna incorporación. Es un hecho sintomático de los tiempos con los que afronta el club de Martiricos esta ventana veraniega: más vale pensar y acertar que acelerar y rellenar la plantilla lo antes posible.

Málaga CF

Mientras el mercado ya acumula operaciones millonarias y varios clubes han movido ficha, el Málaga CF sigue sin nuevas incorporaciones para su plantilla de Primera. Los tiempos que asume el club de Martiricos para moverse son otros, algo más lentos. Loren Juarros no quiso especificar el número, pero lo que sí parece claro es que habrá que dar inicio a la operación salida porque hay 22 fichas ocupadas.

Loren Juarros, el pasado miércoles en la sala de prensa de La Rosaleda. / Álex Zea

Einar Galilea tiene encarrilada su renovación, mientras que Dotor sigue sumando opciones de volver a Martiricos. A partir de ahí, la espera continúa. El director deportivo ya aseguró que no iban a cometer ninguna locura para tapar los huecos demasiado pronto. Además, hay que tener en cuenta que ha sido el último de todos en acabar la temporada después de ascender el pasado 20 de junio.

Otros rivales

La Real Sociedad es otro de los equipos sin fichajes por el momento, aunque con un matiz. El club ha ejecutado la opción de compra de Kazunari Kita y lo ha firmado hasta 2030, pero se trata de una operación vinculada al filial. Villarreal, Athletic Club y Osasuna tampoco han realizado ninguna operación nueva en sus plantillas, pero sí que han movido sus banquillos: Íñigo Pérez, Edin Terzic y Luis Miguel Ramis, respectivamente.

Anthony Gordon es, por el momento, la gran inversión del mercado español. / L. O.

Mercado de fichajes

El Barcelona es uno de los clubes que más fuerte ha arrancado el verano con la llegada de Anthony Gordon, extremo procedente del Newcastle, por 80 millones de euros, la operación más elevada que figura hasta ahora en el mercado de Primera. El Real Madrid también ha iniciado el verano con peso: Marc Cucurella procedente del Chelsea (55 millones), Denzel Dumfries desde el Inter (20 millones) y dos nombres que llegan libres, Bernardo Silva desde el Manchester City e Ibrahima Konaté desde el Liverpool.

El Atlético de Madrid ha hecho su principal apuesta en el lateral izquierdo con Alejandro Grimaldo, que llega desde el Bayer Leverkusen por 22 millones, a falta de ser oficial Kang-in Lee. El Betis se ha hecho con los servicios de Facundo Bernal, mediocentro uruguayo procedente de Fluminense por 10,5 millones.

El Getafe también se ha movido con Martín Satriano (6,5 millones), Zaid Romero (5 millones) y Mario Martín (3,5 millones). O el Sevilla, que ha incorporado a Patrik Mercado por 6 millones, además de jugadores libres como Jon Guridi, Juan Iglesias o Arouna Sangante. Además, está el nombre de Oso, del que el Málaga CF podría sacar 350.000 euros.

El Deportivo ha firmado uno de los golpes del verano con la incorporación del portero Leo Román, por el que ha abonado nueve millones de euros, además de reforzarse con el centrocampista neerlandés Teun Gijselhart y el joven central Bright Ede. El Elche se ha reforzado con Gonzalo Villar. También el Racing de Santander se está moviendo con ambición con la llegada estrella de Sergio Canales, mientras otros clubes como Levante (Bardeli), Espanyol (Calatrava) o Valencia (Justin de Haas) centran sus esfuerzos en retoques puntuales con futbolistas de experiencia.

El próximo lunes, el Málaga CF empieza la pretemporada. Habrá que ver si para entonces Funes puede contar con alguna cara nueva, más allá de Galilea o Dotor, o si tendrá que esperar alguna semana más para recibir las primeras incorporaciones.