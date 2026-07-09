14 jugadores del Málaga CF que ascendieron de Primera RFEF tienen contrato para jugar en Primera División

El Málaga CF anunció este miércoles la renovación de Einar Galilea y ya son 23 las fichas ocupadas para la temporada 2026/27 en Primera División. Es un núcleo importante si se tiene en cuenta que la idea es realizar entre cuatro y seis fichajes, pero que demuestra la idea de Loren Juarros de mantener un proyecto porque son 14 jugadores los que ascendieron en 2024 desde Primera RFEF los que pueden estar este mes de agosto jugando LaLiga EA Sports.

Alfonso Herrero, Carlos López, Einar Galilea, Murillo, Moussa, Carlos Puga, Dani Sánchez, Ramón, Dani Lorenzo, Juanpe, Izan Merino, Aaron Ochoa, David Larrubia y Haitam son los más de una decena de futbolistas que escriben una de las páginas de la historia del Málaga CF con dos ascensos en tres años.

Fichajes en 2023

Galilea es el último en sumarse a esta lista después de confirmarse su renovación hasta 2027, una campaña más. El central vasco cumplirá su cuarta temporada en el vestuario de Martiricos después de llegar el verano de 2023 para sacar al club blanquiazul de los infiernos del fútbol no profesional y ahora va a debutar en la máxima categoría a sus 32 años.

Alfonso Herrero, Puga, Dani Sánchez y Juanpe son los otros cuatro fichajes que se mantienen de entonces. El lateral derecho llegó en el mercado invernal para sustituir a Bilal y lo que ha ocurrido desde entonces es una progresión que ni el más optimista confiaba. El guardameta ha escrito su nombre junto a los mejores cancerberos del Málaga CF, mientras que el lateral -es canterano, pero se encontraba fuera- y el centrocampista han ocupado un papel importante pese a sus lesiones.

La Academia

El núcleo duro lo conformaron entonces y lo siguen haciendo los canteranos, la clave del proyecto de Loren Juarros, de Sergio Pellicer y ahora también de Funes. Dani Lorenzo y Larrubia estaban llamados a liderar una generación casi brillante y lo que han hecho ha sido llevar a 'su' Málaga CF a la categoría que nunca debió abandonar. Por el camino, la vida les ha cambiado a jugadores como Murillo e Izan Merino, fondo de armario en 2024 y ahora imprescindibles de cara al salto a Primera División.

Larrubia y a Dani Lorenzo son los líderes ahora del equipo. / Málaga CF

Ramón se ha podido quitar una de las espinas que más ha recordado desde que ocurrió: poder celebrar y contribuir a un ascenso vestido de corto. No pudo hacerlo en Tarragona y, con una gravísima lesión de rodilla mediante, pudo hacerlo en Almería. Moussa y Haitam también se han visto muy castigado por las lesiones, mientras que Carlos y Ochoa buscan aún su hueco.

¿Dudas en Primera?

Así que son 14 jugadores que estuvieron en Tarragona, también en Almería y tienen contrato para debutar en Primera ya sea en el Metropolitano o en La Rosaleda. Sin embargo, ¿todos van a estar? Hay algunos futbolistas que podrían salir este curso, ya que no tuvieron minutos de peso en Segunda División y la dirección deportiva podría inclinarse por buscarles protagonismo a través de una cesión: Moussa o Haitam podrían ser algunos de los elegidos.

Sea como fuere, lo que ha creado el Málaga CF en los últimos años es un proyecto en mayúsculas, ahora redondeado con jugadores como Chupe, Joaquín o Adrián Niño, entre muchos otros. Tendrán que llegar fichajes que eleven el nivel del equipo, pero nadie duda de que las bases de la plantilla vinieron en 2023 para quedarse ahora también en Primera División.