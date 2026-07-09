El Atlético de Madrid-Málaga CF de la jornada 1 apunta a nueva fecha: solo se aplaza hasta el 18-20 de agosto

El Málaga CF conocerá a partir de este viernes si su regreso a LaLiga EA Sports queda un poco atrasado. Ocurrirá si España gana su encuentro de cuartos de final de Bélgica en el Mundial o si lo hacen Noruega frente a Inglaterra o Argentina contra Suiza. Son las tres alternativas ante la multitudinaria presencia de jugadores del Atlético de Madrid a las puertas de las semifinales, aunque la fecha ha cambiado y no seguirá el patrón previsto.

Papel del Mundial

LaLiga estableció que si algún club tuviera algún mundialista en la semifinal o la final del gran torneo internacional, la jornada inaugural pasaría a ser alrededor del 25 de agosto. La nómina de internacionales por parte del primer rival en Primera del Málaga CF es muy amplia: Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y Álex Baena en España; Alexander Sorloth en Noruega; y Julián Álvarez, Juan Musso, Nahuel Molina Nico González, Thiago Almada y Giuliano Simeone en Argentina.

Salvo catástrofe esa primera jornada en el Riyadh Air Metropolitano, no se va a jugar el fin de semana del 15/16 de agosto como estaba previsto, pero tampoco 10 días más tarde. Es decir, entre la segunda y la tercera jornada en las que el equipo blanquiazul tendrá que jugar contra el Deportivo de La Coruña en La Rosaleda y frente al Real Madrid en el Bernabéu.

Nueva fecha

Según ha confirmado Kike Pérez en Deportes COPE Málaga este jueves, el Málaga CF ahora maneja una nueva fecha para jugar ante el Atlético de Madrid siempre que se cumplan las victorias de España, Noruega y/o Argentina en el Mundial. Y sí, los de Simeone serán el primer rival en este soñado regreso a LaLiga EA Sports.

Julián Álvarez podría salir del Atleti este verano. / EP

LaLiga planea fijar el Atlético de Madrid-Málaga CF entre el 18 y 20 de agosto, en el corazón de la Feria de Málaga. ¿Por qué cambia con respecto a otros partidos que también se van a retrasar? Porque el Metropolitano ya tiene compromisos cerrados a final de mes y será imposible que se juegue al fútbol en esas fechas en el estadio rojiblanco. The Weekend enlazará tres conciertos seguidos los días 28, 29 y 30 de agosto.

Solo un mes desde la final

Si alguno de los internacionales del Atlético de Madrid llegara a la final -19 de julio-, será un mes lo que tenga para celebrar el título, pasar unas semanas de vacaciones y volver con el resto del equipo en pretemporada para preparar ese primer encuentro ante el 'Funesbuque'. Habrá que esperar a los encuentros de este fin de semana, pero el Málaga CF puede ir haciendo su particular encaje de fechas en este corta pretemporada.